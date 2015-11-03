Özkök: Fabrika ayarlarıma dönüyorum, İktidar iyi bir şey yaptığı zaman, bütün kalbimle destekleyeceğim

1 Kasım gecesi AKP'nin tek başına iktidarını garantilemesi sonrası "Artık 17-35 Aralık'ı konuşmanın anlamı yok, bu konuyu gündeme getirmeyelim" açıklamasıyla tartışmaya yol açan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Eskiden sahip olduğum, ne yazık ki sonradan kaybettiğim bir özelliğimi de tekrar kazanacağım. İktidar iyi bir şey yaptığı zaman, bütün kalbimle destekleyeceğim" dedi.

"Kıvırtmıyorum" diyen Özkök, "AKP, 7 Haziran’dan sonra 'fabrika ayarlarına dönme' kararı almıştı. Benim yaptığım da bu" ifadesini kullandı.

Özkök'ün Hürriyet'te "Ülkemiz elimizden gitti mi" başlığıyla yayımlanan (3 Kasım 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

Son yıllarda, gördüğüm yanlışlıklar ve haksızlıklar nedeniyle, AKP’ye eleştirel bir mesafede durdum.

Bu görüşüm hâlâ da değişmedi. Ama eskiden sahip olduğum, ne yazık ki sonradan kaybettiğim bir özelliğimi de tekrar kazanacağım.

İktidar iyi bir şey yaptığı zaman, bütün kalbimle destekleyeceğim.

Mesela, Kıbrıs’a su götüren hatlar açıldığında, bir vatandaş olarak o gururu ve sevinci benim de hissetmem ve yaşamam gerekirdi.

Ne yazık ki elim yazmaya gitmedi...

Artık gidecek...



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Ama size teminat veriyorum ki, ülkemde tam demokrasi olması, özgürlüklerin yerleşmesi, kutuplaşmanın ortadan kaldırılması için yazmaya devam edeceğim.

Haksızlık ve adaletsizlikleri, dış politika, iç politika konularında yanlış gördüğüm şeyleri bütün samimiyetimle eleştirmeye devam edeceğim.

Yani kıvırtmıyorum.

AKP, 7 Haziran’dan sonra “fabrika ayarlarına dönme” kararı almıştı.

Benim yaptığım da bu.

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