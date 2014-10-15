Özilhan: Migros 4 yıldır ağzımızı sulandırıyordu

Migros’un yüzde 40.25 hissesini satın almak üzere özel sermaye şirketi BC Partners’a 1.8 milyar TL’lik bağlayıcı olmayan teklif veren Anadolu Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, “Migros bize çok heyecan veren, 4 yıldır ağzımızı sulandıran, uhdemizde olan bir projeydi. Süpermarketlerine günde 1 milyon 750 bin kişi giriş-çıkış yapıyor. Bu inanılmaz bir rakam. Bu müşteriye sigorta dahil neler satılmaz ki” dedi.

Hülya Güler’in Hürriyet’teki haberine göre, Migros’ta müthiş iyi bir yönetim ve müthiş bir büyüme potansiyeli olduğunu söyleyen Özilhan, “Bugüne kadar yüzbinlerce müşteriye dokunuyorduk, şimdi bu milyonları aştı. Migros, her gün binlerce tedarikçiden mal alımı yapılan muazzam bir platform. Ekonomiye katkısını düşündükçe heyecanım artıyor” diye konuştu.

En büyük hissedar

Migros’ta yönetimi diğer otaklarla eşit paylaşacaklarını hatırlatan Özilhan, Migros’a ilişkin gelecek planlarını şöyle paylaştı:

“Belki ileride bir miktar hisse daha alırız. Migros’un en büyük yatırımcısı olmak istiyoruz. Ama ille de yüzde 50 hissenin üzerine çıkmak gibi bir hedefimiz yok. Migros’ta her yıl 100’ün üzerinde yeni şube açılıyor. Mevcut yönetimin de, bizim ekibimizin de Migros için çok iyi planları var. Zamanı geldikçe hayata geçirilecek. Bağlayıcı olmayan teklifimize ilişkin yılbaşına doğru anlaşma sağlanmasını bekliyoruz.”

Anadolu Grubu’nun ikinci HES yatırımı olan Gürcistan’daki Parvani HES’in açılışı öncesinde bir araya geldiğimiz Tuncay Özilhan, şunları anlattı:

“18 ülkede 75 şirket ve 61 üretim tesisinde 29 bin ile faaliyet gösteriyoruz. Son yıllarda tarım, gayrimenkul ve enerji alanında yatırımlarımızı artırdık. 2013’te 12 milyar TL’ye yakın ciro elde ettik. 2014’te bunun 13 milyar TL ciro bekliyoruz. Bu cironun yarısı yurtdışındaki yatırımlarımızdan geliyor. Türkiye’nin doğusundaki ülkelere daha çok ilgi duyuyoruz. Her yıl 500 milyon dolardan fazla satın alma ve yeni yatırımlar hariç kapasite artırımı için yatırım yapıyoruz.”

Migros’u ‘elma’ için aldık esprisi

Anadolu Grubu’nun şirketi Anadolu Etap ile 2008’den bu yana tarıma 250 milyon dolar yatırım yaptıklarını belirten Özilhan “Geçen yıl 50 bin ton meyve işledik. Önümüzdeki yıl süpermarketlere markalı ürün vereceğiz” dedi. Özilhan’ın markalı meyve vereceğini söylemesi üzerine, Migros’u Efes Pilsen’in satış kanallarını güçlendirmek için aldıkları yönündeki yorumları hatırlatarak, ‘Demek bira için değil elma için aldınız’ sorusuna Özilhan, “Evet Migros’u elma için aldık” şeklinde esprili yanıt verdi.