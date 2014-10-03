Tuncay Özilhan'dan Migros'un yüzde 40'ı için 1,8 milyar lira teklif

Bir süredir hisse satışıyla gündeme gelen perakende devi Migros'a Tuncay Özilhan'ın patronu olduğu Anadolu Endüstri Holding'ten teklif geldi. Holding, BC Partners'ın ana ortağı olduğu Migros'un yüzde 40,25 hissesi için hisse başı 26 lira fiyat teklifi yapıldı. Teklif kabul edilir ve gerekli onaylar alınırsa Anadolu Endüstri hisseleri toplam 1.8 milyar liraya alacak ve BC Partners ile Migros'ta eşit ortak olacak.

Son dönemde hisse satışıyla gündeme gelen perakende zinciri Migros için flaş bir teklif geldi.

Migros hisselerinin yüzde 40.25'ini almak için Yazıcılar Holding'in bünyesinde bulunan ve Tuncay Özilhan'ın sahip olduğu Anadolu Endüstri Holding'in görüşmelere başlandığı bildirildi.

Migros ve Anadolu Endüstri'nin hissedarı olan Yazıcılar Holding'ten Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Migros'un ana ortağı BC Partners'a Migros'un yüzde 40.25 hissesi için hisse başı 26 TL fiyat teklifi yapıldığı duyuruldu. Bu teklif kabul edilirse Anadolu Endüstri 1 milyar 863 milyon TL'ye Migros'un yüzde 40,25'lik hissesine sahip olacak.

Anadolu Endüstri'nin bu teklifi Migros'un mevcut hisse değerinin üzerinde. Migros'un hisse fiyatı perşembe gününü 19.10 TL'den kapamış bu fiyata göre şirketin piyasa değeri 4 milyar 628 milyon TL'ye ulaşmıştı.

Migros hisselerinin yüzde 20'ye yakını halka açık konumda bulunuyor. BC Partners bu satışı onaylayıp Rekabet Kurumu'ndan da satışa onay gelirse, BC Partners ve Anadolu Endüstri Holding eşit ortak konumunda olacak.

1129 mağazası var

Migros'un mağaza sayısı bugün 1129. 2013'te 7.1 milyar lira elde eden şirketin pazar payı yüzde 14 seviyesinde. 2014 yılının ilk 6 aylık bilançosuna göre Migros 42 milyon lira kâr elde etti.

Anadolu Grubu ise perakendeye 2012 yılında indirim market zinciri Ekomini ile giriş yapmıştı. Ekomini 76 ilde 1000 mağazaya ulaştı.

Geçen seneden beri satış için nabız yokluyor

Migros'un ana ortağı BC Partners 2013 yılında şirketin stratejik seçenekleri için JP Morgan ve Bank of America'ya teklif vermişti. O dönemde Migros ile dünyanın en büyük perakende zinciri Walmart'ın ilgilendiği iddia edilmiş ancak satış gerçekleşmemişti.

Hisse satışlarından 3.1 milyar lira kazandı

Koç Grubu 2008'de Migros'un yüzde 50.8 hissesini 1.98 milyar TL'ye Londra merkezli BC Partners'a satmıştı. BC Partners bünyesinde bulunan Moonlight Capital vasıtasıyla Migros'taki payını yüzde 98'e kadar yükseltmişti. Bu sene nisan ayında 31 milyon adet hisseyi borsada satan BC Partners yüzde 80.5'lik paya sahip. Temettü ve hisse satışlarından ise fon 3 milyar liranın üzerinde kazanç sağladı.

İşte KAP'a yapılan açıklama

Migros Ticaret A.Ş. çoğunluk hissedarı MH Perakendecilik T.A.Ş.'nin Şirketimizi bilgilendirmesi ile, BC Partners ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'nin Migros'un %40,25 hissesi için muhtemel satış görüşmeleri içerisinde oldukları bildirilmiştir. Pay başına 26 TL alım fiyatı teklif edilmiştir. Migros Ticaret A.Ş.'nin %40,25 hissesi için, Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'nin BC Partners'a verdiği bağlayıcı olmayan teklifi akabinde durum tespit süreçleri (due diligence) dahil münhasıran müzakere süreci başlamıştır. Tarafların herhangi bir anlaşmaya varacaklarına dair bir güvence bulunmamaktadır. Migros hissedarları ilgili gelişmeler konusunda bilgilendirilecek ve ileride gerekli olduğunda kamuya açıklamalar yapılacaktır.