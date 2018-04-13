Özhaseki: Yeniden haritalar çizilirken Türkiye masada olmalı (2)

AÇILIŞ YAPTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş Valiliği ziyaretinin ardından yapımı tamamlanan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binası ile Elbistan Tapu ve Kadastro binasının açılış törenine katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Bakan Özhaseki, binaların lüks ve büyük olmasının hizmeti kaliteli hale getirmediğini ifade ederek şunları söyledi:

\"Bunun en güzel örneğini Osmanlı vermiş. Hepiniz Topkapı\'ya gitmiştir, büyük bir çoğunluğumuz görmüştür. Batıdaki saraylarla kıyaslandığı zaman nihayetinde Topkapı Sarayı onların yanında çok mütevazı bir ev gibi kalır. Batıda birçok küçücük alanlara hükmeden kralların, düklerin, şansölyelerin kendine has o sarayları bile çok ihtişamlı ve büyüktür. Bunun yanında bizim Osmanlı\'nın Topkapı\'da oturduğu mekanlar adeta gecekondu gibi kalır. Ama Osmanlı\'da öyle bir imar, öyle bir anlayış, öyle bir hizmet aşkı vardı ki, oturdukları mekanları hiçe sayarlar tüm dünya üzerinde hesaplar yaparlar, sonra da doğru bir planlamayla doğru adımları atarak hedefe doğru azimle de hareket ederlerdi. Allah\'a hamdolsun bizler de AK Parti hükümetleri olarak gerek bizden önceki arkadaşlarımız, gerek şimdi görevde beraber olduğumuz, kol kola verdiğimiz, gayret ettiğimiz arkadaşlarımız aynı inançla, aynı şevk ve arzuyla bu istikamete devam ediyoruz.\"

\'BAŞIMIZDAKİ BELALARDAN BİRİ BATI\'DA OLSA ÇÖKERLERDİ\'

Türkiye\'nin PKK, FETÖ, DEAŞ gibi belalarla uğraşırken Batı\'nın Türkiye\'ye karşı ekonomik ambargo ve boğma hareketi uyguladığını kaydeden Özhaseki, bu sıkıntılardan kurtulup açığa çıkmak için büyük bir mücadele verdiklerini söyledi. Bakan Özhaseki şöyle devam etti:

\"Eğer bizim başımızda olan belalardan bir tanesi Batı\'nın başında olmuş olsaydı çökerdi o ülke. Batı\'da hangi ülkeleri güçlü görüyorsanız, aklınızdan geçirin bir PKK belası 40 yıldır onların başında olsaydı, bütün dünya da onları desteklemiş olsaydı o ülkeler onlarla mücadele edemezlerdi. FETÖ gibi bir bela herhangi birisinin başında olsaydı, bütün devletin ve milletin kılcal damarlarına kadar ikiyüzlü bir siyasetle, yalancı bir gülüşle dini ve milli duygularımızı sömürerek o ülkelerde aynı faaliyetleri göstermiş olsalardı ve dışarıdan da üst akılla birlikte destekleri devam ettirselerdi emin olun Avrupa\'da herhangi bir ülke bunun altından kalkamazdı.\"

Konuşmasının devamında Ortadoğu\'daki sorunlara da değinen Özhaseki, \"DEAŞ diye, IŞİD diye bir örgütten bahsediyorlar ya, proje örgüt. Sakalını uzattırıyorlar IŞİD\'ci oluyor, sakalını kesiyor PYD\'ci oluyor. Onu bahane ediyorlar ve orada toplanıyorlar. O ülkelerin hepsine diyoruz ki \'10 bin kilometre öteden siz niye geldiniz buraya? 5 bin kilometre öteden siz niye geldiniz buraya? Burada sizin bir hukukunuz mu var, komşuluğunuz, akrabalığınız mı var? Ortak bir kültürünüz ve geçmişiniz mi var?\' Hayır. Niye geldiniz o zaman buraya? Bunun bahanesi işte o IŞİD dedikleri DEAŞ dedikleri örgüt. Hâlâ ABD\'nin başındaki zat durmadan \'efendim IŞİD\'e odaklanalım, onun üzerindeki odaklanmayı lütfen başka yerlere çevirmeyin.\' Çocuk kandıdır gibi aklımızla alay eder gibi orayı göstererek \'kuşa bak\' misali o senaryoya devam ediyorlar\" dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Mehmet Özhaseki ile törene katılanlar kestikleri kurdeleyle açılışı gerçekleştirdi. Binada incelemelerde bulunan Özhaseki, buradan \'Çevre ve Şehircilik Çalıştayı\'na geçti.



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