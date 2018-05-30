Oktay ENSARİ-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Ticaret Odası\'nda yaptığı konuşmada, \"İşletmelerin yeni trend E-Ticarete adapte olması gerek\" dedi.

Kayseri Ticaret Odası Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı. Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve meclis üyeleri katıldı. Bakan Özhaseki meclis toplantısında yaptığı konuşmada, toplum işi yapanların azimli ve hazımlı olması gerektiğini, şehirlerin hareketli ve bereketli olmasını söyledi. Türkiye\'de yeni trendin E-Ticaret olduğuna değinen Özhaseki, \"E-Ticarete adapte olalım. Bakın ABD\'de bile AVM\'ler kapanıyor. İnternet alışverişi ön plana çıkıyor. Çin\'le Kayseri arasında kurulan E-Ticaret köprüsü sayesinde merdiven altı ticaret bitecek. Küçük esnaf bile ihracat yapabilecek. Formaliteler olmaksızın küçük işletmeler dışarıya mal satabilecek. Bir kere üstüne basa basa şunu söylemek lazım. İstikrar olmazsa ülkede huzur olmaz. Yatırım ortamı farklıdır. Yabancı ortak gelsin, yatırım yapsın bu Türkiye\'ye güvenin eseridir. Türkiye kendi iç sermayesi ile büyürken yurt dışında da sermayenin girmesi lazım. Yatırım yapılırken o ülkenin ve o kentin dinamikleri de önemli\" dedi.

Özhaseki, Türkiye\'deki siyasi gelişmelerden de söz ederek, \"Bildiğiniz gibi bu ülkede vesayet rejimi çöktü. Rahmetli Ecevit, Demirel ve Erbakan\'da vesayet rejimini biliyordu. Ülkemizde her kanun bu vesayet rejimin kontrolünde çıkıyordu. Bunların sözünü dinlemez iseniz ihtilal yapıyorlardı. 15 Temmuz da milletin iradesi ortaya çıktı. Bir daha bu ülkede hiç kimse darbe yapamaz. Teşebbüs dahi edemez. Zira sivil irade ön plandadır. Sivil irade kim derseniz sizsiniz, biziz. İçimizde inançla ilgili sıkıntılarda çözümlendi. Devlet milletle barıştı. Ülkemizde huzur geldi. 15 yılda bunlar yapıldı. Bu arada partimizi kapatmaya kalktılar, gezi olayları oldu. Batının baskısı, ekonomimizi bozmaya çalışanlar 17-25 Aralık olayları, ön kesmeler ve engellemeler oldu. Tüm bunları söylerken her şey güllük gülistanlık elbette değil ancak 15 yılda çok mesafe kaydettik\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI