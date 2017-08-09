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Politika

Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin iki çalışanının gözaltı süresi uzatıldı

Aşan ve Çiftçi’nin Özgürlükçü Demokrasi ve Rojeva Medya gazetelerini dağıttıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtilmişti

09 Ağustos 2017 00:04

Mersin Emniyet Müdürlüğü’nde 8 gündür gözaltında tutulan  Özgürlükçü Demokrasi gazetesi çalışanları Zinet Aşan ve Cemile Çiftçi’nin gözaltıları süreleri uzatıldı.

Özgürlükçü Demokrasi ve Rojeva Medya gazetelerini dağıtan Zinet Aşan ile Cemile Çiftçi, Mersin’in Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer mahallesinde 1 Ağustos’ta polisler tarafından gözaltına alınmıştı.

Aşan ve Çiftçi’nin Özgürlükçü Demokrasi ve Rojeva Medya gazetelerini dağıttıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtilmişti.

8 gündür gözaltında tutulan Zinet Aşan ve Cemile Çiftçi’nin gözaltı süreleri ise uzatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde bekletilen Aşan ve Çiftçi’nin bu hafta içinde ifadelerinin alınması bekleniyor.

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Zinet AşanCemile ÇiftçiÖzgürlükçü Demokrasi

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