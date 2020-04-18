ÖHD'den ‘Marmara Hapishaneleri Covid - 19’ raporu: Dezenfektanın şişesi 35 lira, bir adet maske ise 17 lira

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, ‘Marmara Hapishaneleri Covid - 19’ raporunda, bazı cezaevlerinde temizlik ve hijyen malzemelerinin yeteri kadar temin edilmediği için satın alındığı, Kandıra 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde dezenfektanın 35, bir maskenin ise 17 liraya satıldığı kaydedildi.

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, mart ve nisan aylarında Marmara bölgesinde yer alan cezaevlerinde Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri gözlemlemek amacıyla yaptığı ziyaretler ile aile görüşmelerine dayanarak , ‘Marmara Hapishaneleri Covid - 19 Salgın’ raporu hazırladı.

Raporda, infaz yasasınında siyasi tutukluları kapsam dışı bırakıldığı hatırlatılarak, “Bakanlığa göre, 79 infaz koruma memurunun Koronavirüs testi pozitif çıktı. Bazı cezaevlerinde temizlik ve hijyen malzemelerinin yeteri kadar temin edilmemesi, ücretle satılması, su sıkıntısı, hasta mahpusların tedavi süreçlerinin durdurulması, ziyaret ve avukat görüşlerinin kısıtlanması ve mektupların verilmemesi mahpus ailelerinin ve kamuoyunun endişelerini arttırmaktadır” ifadelerine yer verildi.

“Kapalı cezaevlerinde Koronavirüs görülmedi denilmişti ancak..."

Raporda, Adalet Bakanlığı'nın salgının kapalı hapishanelerde görülmediğini açıkladığı ancak Tarsus T Tipi Kapalı Hapishanesinde tutuklu bulunan Mardin Mazıdağ Belediye Eş Başkanı Nalan Özaydın'ın Koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve tahliye edildiği hatırlatıldı.

Bafra Cezaevi’nde tutuklu bulunan M.Y. isimli mahkûmun Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğinin belirtildiği raporda, “Şakran Kadın Hapishanesinde 2 mahpusun karantina koğuşunda kaldığı, hapishaneye gelen doktorların ve bazı infaz koruma memurlarının Koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenilmiştir. Birçok kapalı hapishanede, mahpusların Koronavirüs belirtileri göstermesine rağmen hiçbir önlem alınmıyor” denildi.

Raporda, cezaevlerindeki son durum tek tek şöyle anlatıldı:

Silivri Kapalı Cezaevi

*Mahpusların açık ve kapalı aile görüşleri hâlâ yaptırılmamaktadır. Hapishane girişlerinde avukatlara ateş ölçümü yapılmakta, dezenfektan, maske ve eldiven dağıtılmaktadır. Mahpusların ortak alan etkinlikleri de iptal edilmiştir.

*Mahpusların kaldığı odalar şu ana kadar 3 kere dezenfekte edildi. Koridor gibi ortak alanların ise sık dezenfekte edildiği, salgından sonra 1 defa çamaşır suyu ve sıvı sabun dağıtıldığı, bunun dışında temizlik ve hijyen malzemelerin ücret karşılığında temin edildiği, eldiven, maske gibi koruyucu sağlık malzemelerinin kendilerine verilmediği tarafımıza iletilmiştir.

*Hastane sevklerinin acil durumlar dışında yaptırılmayacağı, yapılması halinde ise hastane dönüşü 14 günlük karantina uygulanacağı, hapishanede revir doktoru bulunmaması nedeniyle mahpusların revire çıkarılmadığı, ancak kullanmakta oldukları ilaçların verildiği tarafımıza iletilmiştir.

*Hapishane personelinin eldiven ve maske takmaya özen gösterdiği, ancak bazı infaz koruma memurlarının maske takmadığı, mahpuslar tarafından uyarıldıklarında ise kendilerinde virüs olmadığını söyledikleri iletilmiştir.

Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi

*Mahpusların açık ve kapalı aile görüşleri hâlâ yaptırılmıyor. Avukat görüşleri kapalı görüş şeklinde. Hapishane girişlerinde avukatlara ateş ölçümü yapılmakta, dezenfektan, maske ve eldiven dağıtılmaktadır. Mahpusların birlikte yaptıkları spor ve sohbet gibi ortak alan etkinlikleri de iptal edilmiştir.

“Hasta mahpusların kaldığı odalar sadece bir kez kabaca dezenfekte edildi"

Metris R Tipi ve Metris 1 Nolu T Tipi Cezaevi

*Mahpusların açık ve kapalı aile görüşleri hâlâ yapılmıyor, avukat görüşleri kapalı görüş şeklinde.

*Mahpusların birlikte yaptıkları spor ve sohbet gibi ortak alan etkinlikleri de iptal edilmiştir.

*Salgının ülkede görülmesinin ardından hasta mahpusların kaldığı odanın sadece bir kez kabaca dezenfekte edildiği, başkaca hiçbir önlem alınmadığı, temizlik ve hijyen malzemelerinin mahpuslar tarafından ücreti karşılığında kantinden temin edildiği tarafımıza iletilmiştir.

*İçeride görevli infaz koruma memurlar 15 günlük vardiya sistemi ile çalışıyor. Dışarıdaki infaz koruma memurları ise eldivensiz ve maskesiz olarak çalışmaktadır. Hapishane girişinde ve avukat bekleme odasında herhangi bir dezenfektan bulunmuyor.

*Sayımların koridorda yapıldığı, infaz koruma memurlarının koğuşlara girmediği, havalandırma kapılarının ara sıra açıldığı ancak genellikle mahpusların havalandırmaya çıkmasına izin verilmediği, hapishanede sıcak suya erişimle ilgili sıkıntı olduğu, mahpusların kantinden almak istedikleri ürünlerin stokta olmadığı gerekçesiyle verilmediği tarafımıza iletilmiştir.

“Ücret karşılığı kantinden edinilen dezenfektanlar kalitesiz”

Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi

*Mahpusların açık ve kapalı aile görüşleri ve avukat görüşü hâlâ yaptırılmıyor. Tutuklu mahpuslarla ise sadece kapalı görüş yaptırılıyor.

*Hapishane girişinde avukatlara maske dağıtılıyor. Bununla birlikte hapishanenin çeşitli yerlerine dezenfektan koyulduğu görülmüştür. Mahpusların birlikte yaptıkları spor ve sohbet gibi ortak alan etkinlikleri de iptal edilmiştir.

*Mahpusların kaldığı odaların dezenfekte edildiği, temizlik malzemesi olarak sadece sabun verildiği, dezenfektanın mahpuslar tarafından ücreti karşılığı kantinden temin edildiği, kalitelerinin çok kötü olduğu, alkolsüz olduğu ve çamaşır suyu olduğu, muhtemelen merdiven altı bir ürün olduğu, maske, eldiven ve temizlik malzemelerinin fiyatlarının fahiş olması nedeniyle mahpusların büyük bir kısmı tarafından temin edilemediği, içme suyu ve yiyeceklerin 2 haftada 1 kantinden temin edilebilindiği, posta dağıtımının durdurulduğu tarafımıza iletilmiştir.

*Hastane sevklerinin yapılmıyor, Berfin Doğan isimli Koah ve kanser hastası olması nedeniyle durumunun çok daha riskli olduğu, bu sebeple diğer mahpusların da endişe duyduğu tarafımıza iletilmiştir.

“Dezenfektanın şişesi 35, bir adet maske ise 17 lira”

Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi

*Mahpusların açık ve kapalı aile görüşleri hâlâ yaptırılmıyor. amaktadır. Avukat görüşleri de askıya alındı. Acil durumlarda ise kapalı görüş olarak yaptırılmaktadır.

*Mahpusların birlikte yaptıkları spor ve sohbet gibi ortak alan etkinlikleri de iptal edilmiştir.

*Temizlik malzemesi olarak sadece salgının ilk zamanlarında bir kalıp sabun verildiği, dezenfektanın mahpuslar tarafından ücreti karşılığı kantinden temin edildiği, dezenfektanın şişesinin 35 TL olduğu, bu sebeple temin edilemediği, kantinde eldiven satılmadığı, 1 adet maskenin ise 17 TL olduğu, bu sebeple temininin çok zor olduğu, havalandırmaların günde 2 saat açıldığı, revir ve sevklerin askıya alındığı, tarafımıza iletilmiştir.

*Zeki Bulut isimli mahpusun bir hafta kadar önce nefes darlığı yaşadığı, ancak revire götürülmediği, aynı odada kalan arkadaşları tarafımdan pencereye çıkartılarak hava almasının sağlandığı, sadece tansiyonunun ve nabzının ölçüldüğü, başkaca bir işlem yapılmadığı, durumunun şu an iyi olduğu, başka bir mahpusun ateşinin yükselmesi nedeniyle önlem amaçlı tekli hücreye alındığı, ancak yapılan Koronavirüs testinin negatif çıktığı öğrenilmiştir.

“Salgından hemen sonra koğuşlar yalnızca 1 kere kabaca dezenfekte edildi”

Gebze Kadın Cezaevi

*Mahpusların açık ve kapalı aile görüşleri hâlâ yaptırılmıyor. ,Bunun yerine telefon görüşü yaptırılmaktadır. Avukat görüşleri kapalı görüş şeklinde.

*Mahpusların birlikte yaptıkları ,spor ve sohbet gibi ortak alan etkinlikleri de iptal edilmiştir.

*Salgından hemen sonra koğuşların yalnızca 1 kere kabaca dezenfekte edildiği, mahpuslara 1 kere temizlik malzemesi verildiği, bunun dışında temizlik ve hijyen malzemelerinin mahpuslar tarafından ücreti karşılığında kantinden temin edildiği, mahpuslar maske, eldiven gibi malzemelerin de verilmediği tarafımıza iletilmiştir.

*İnfaz koruma memurları tarafından sabah ve akşam sayımlarına kalabalık şekilde geldiği, mahpuslara üst araması yapıldığı, büyük bir çoğunluğunun maske ve eldiven kullanmadığı tarafımıza iletilmiştir.

Bolu Cezaevi

*Mahpusların açık ve kapalı aile görüşleri hâlâ yaptırılmıyor. ,Avukat görüşleri kapalı görüş şekline.

*Mahpusların birlikte yaptıkları spor ve sohbet gibi ortak alan etkinlikleri de iptal edilmiştir.

*Hapishane idaresi tarafından mahpuslara çamaşır suyu ve deterjan verildiği, infaz koruma memurları tarafından sayım ve arama için odalara girilmediği, sayımların kapıdan yapıldığı, yemek dağıtımında personelin eldiven ve maske kullandığıve sosyal mesafeye uyulduğu tarafımıza iletilmiştir.

Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi

*Mahpusların açık ve kapalı aile görüşleri hâlâ yaptırılmıyor, avukat görüşleri de askıya alındı.

*Mahpusların birlikte yaptıkları spor ve sohbet gibi ortak alan etkinlikleri de iptal edilmiştir.

*Mahpuslara sadece 1 kere temizlik malzemesi verildiği, onun dışında mahpusların ücret karşılığı kantinden temin ettiği tarafımıza iletilmiştir.

*İnfaz koruma memurlarının günlük sayımları odalara girmeden kapıdan aldığı, son süreçte baskın arama yapılmadığı, rutin aramalarda ve yemek dağıtımlarında infaz koruma memurlarının titiz davrandığı tarafımıza iletilmiştir.

Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi

*Mahpusların açık ve kapalı aile görüşleri hâlâ yaptırılmıyor, ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü mahpusların 2 haftada 1 kere olan telefon hakları ise haftada 1 kere olarak uygulanmaktadır. Avukat görüşleri de askıya alındı.

*Mahpusların birlikte yaptıkları spor ve sohbet gibi ortak alan etkinlikleri de iptal edilmiştir.

*Mahpuslara dezenfektan ürünleri, kolonya, ıslak mendil gibi temizlik ve hijyen malzemeleri verilmediği, kantinden sadece çamaşır suyu ve sıvı sabun temin edilebildiği, yeteri kadar temizlik malzemesi temin edilemediği, kantinden istenen birçok ürünün ise stokta bulunmadığı gerekçesiyle verilmediği, maskenin sadece odadan çıkarken verildiği öğrenilmiştir.

Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Cezaevi

*Mahpusların açık ve kapalı aile görüşleri hâlâ yaptırılmıyor, avukat görüşleri de askıya alındı.

*Mahpusların birlikte yaptıkları spor ve sohbet gibi ortak alan etkinlikleri de iptal edilmiştir.

*Mahpuslara dezenfektan ürünleri, kolonya, ıslak mendil gibi temizlik ve hijyen malzemeleri verilmediği, kantinden sadece çamaşır suyu ve sıvı sabun temin edilebildiği, yeteri kadar temizlik malzemesi temin edilemediği, kantinden istenen birçok ürünün ise stokta bulunmadığı gerekçesiyle verilmediği öğrenilmiştir.

“Sadece infaz koruma memurlarının bulunduğu alanlar dezenfekte edildi”

Edirne Cezaevi

*Mahpusların açık ve kapalı aile görüşleri hâlâ yaptırılmıyor, avukat görüşleri de askıya alınmıştır. Acil durumlarda kapalı görüş olarak yaptırılmaktadır.

*Mahpusların birlikte yaptıkları spor ve sohbet gibi ortak alan etkinlikleri de iptal edilmiştir.

*Salgının ülkede ilk defa görülmesinin ardından sadece infaz koruma memurlarının bulunduğu alanların dezenfekte edildiği, mahpusların kaldığı odaların dezenfekte edilmediği, temizlik malzemelerinin kısıtlı olarak verildiği ve ücret kaşılığı kantinden temin edildiği tarafımıza iletilmiştir.

*Revire gitme konusunda sıkıntılar yaşandığı, kronik rahatsızlığı olan mahpusları ilaçlarının geç verildiği, hastane sevklerinin yapılmadığı tarafımıza iletilmiştir. İnfaz koruma memurlarının hijyen koşullarına dikkat etmediği, maskelerin göstermelik takıldığı tarafımıza iletilmiştir.

Maltepe 2 Nolu L Tipi Cezaevi

*Mahpusların açık ve kapalı aile görüşleri hâlâ yaptırılmıyor, avukat görüşleri de askıya alınmıştır. Acil durumlarda kapalı görüş olarak yaptırılmaktadır.

*Mahpusların birlikte yaptıkları spor ve sohbet gibi ortak alan etkinlikleri de iptal edilmiştir.

*Salgının ülkede görülmeye başlanmasından bu yana koğuşların bir kez kabaca dezenfekte edildiği, koğuşlara dezenfektan verildiği, buna karşılık talep etmelerine rağmen mahpuslara maske ve eldiven verilmediği tarafımıza iletilmiştir.

*Koğuşlarda Koronavirüs belirtisi olan mahpus bulunmadığı ancak kronik rahatsızlıkları olanlar ve ciddi operasyon geçiren mahpuslar olduğu, bu kişileri kontrol taleplerinin yerine getirilmediği, idare tarafından mahpusların kullandığı ankesörlü telefonların dezenfekte edildiğinin söylendiği ancak bunun yapıldığına dair gözleme dayalı bir bilgilerinin olmadığı tarafımıza iletilmiştir.

*İnfaz koruma memurlarının koğuşlara maske ve eldiven takarak girdikleri ve mahpuslarla yakın temas kurmamaya çalıştıkları, koğuşlara yapılan servislerin günlük bire indirildiği öğrenilmiştir.

Bakırköy Kadın Cezaevi

*Mahpusların açık ve kapalı aile görüşleri hâlâ yaptırılmıyor, avukat görüşleri de askıya alınmıştır. Acil durumlarda kapalı görüş olarak yaptırılmaktadır ve buna dair avukatlardan kabul beyanı alınmaktadır.

*Mahpusların birlikte yaptıkları spor ve sohbet gibi ortak alan etkinlikleri de iptal edilmiştir.

*Hapishane girişleri ve iç koridor duvarlarına dezenfektan konulduğu gözlemlenmiştir. Görüşe giden avukatların ve mahpuslar ile infaz koruma memurları dezenfektan kullanabilmektedir. Ancak koğuşlarda herhangi bir dezenfektan bulunmadığı tarafımıza iletilmiştir.

*Mahpuslara idare tarafından çamaşır suyu, deterjan ve sıvı sabun verilse de koğuşlar için yeterli olmadığı, mahpuslar tarafından ücret karşılığı kantinden çamaşır suyu, deterjan ve sıvı sabun temin ettikleri tarafımıza iletilmiştir.

*Hastaneye sevk edilecek olan mahpuslara dönüşte 14 gün karantinada kalma zorunluluğu getirildiği için hastaneye gidilememektedir.

“İlaçlama için gelenlerin girmeleri ile çıkmaları 1 dakikayı buluyor”

Bandırma 2 Nolu T Tipi Cezaevi

*Mahpusların açık ve kapalı aile görüşleri hâlâ yaptırılmıyor, avukat görüşleri de askıya alınmıştır.

*Mahpusların birlikte yaptıkları spor ve sohbet gibi ortak alan etkinlikleri de iptal edilmiştir.

*Salgın ülkede görülmeye başladığından bu yana koğuşların sadece 1 kere kabaca dezenfekte edildiği, ilaçlama için gelenlerin girmeleri ile çıkmalarının 1 dakikayı bulduğunu, koğuşların çok kalabalık olduğu, mahpuslara sadece sıvı el sabunu dağıtıldığı, bunun dışında dezenfektan, ıslak mendil, kolonya, eldiven gibi hijyen malzemelerinin verilmediği, haftada 2 maske verilmeye başlandığı tarafımıza iletilmiştir.

*Hastaneye sevk edilen veya başka bir sebeple hapishaneden çıkartılan mahpusların dönüşlerinde 14 gün boyunca başka bir hücrede karantinaya tutulduğu, bunun dışında başkaca bir önlem alınmadığı tarafımıza iletilmiştir.

*İnfaz koruma memurlarının sadece maske taktığı, mahpusların üstünü ararken hijyen kurallarına dikkat etmedikleri öğrenilmiştir.

“Koğuşlar sadece 2 kere dezenfekte edildi”

Ümraniye Cezaevi

*Mahpusların açık ve kapalı aile görüşleri hâlâ yaptırılmıyor, avukat görüşleri de askıya alındı. Acil durumlarda kapalı görüş yaptırılmaktadır.

*Mahpusların birlikte yaptıkları spor ve sohbet gibi ortak alan etkinlikleri de iptal edilmiştir.

*Salgının ülkede görülmeye başlamasından bu yana koğuşların sadece 2 kere dezenfekte edildiği, mahpuslara temizlik ve hijyen malzemesi olarak sadece çamaşır suyu verildiği, başkaca temizlik ve hijyen malzemelerinin mahpuslar tarafından ücreti karşılığı kantinden temin etmeleri gerektiği, sıcak suyun haftada 3 gün verildiği tarafımıza iletilmiştir.

*Hastane sevklerinin askıya alınmış olduğu, henüz hastaneye giden mahpus olmasa da 3 tane karantina koğuşu olduğu öğrenilmiştir.