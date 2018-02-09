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Kültür-Sanat

‘Özgürlüğün Elli Tonu' filminin ön gösterimi D&R ev sahipliğinde gerçekleşti

İSTANBUL, (DHA) – Grinin Elli Tonu ve Karanlığın Elli Tonu filmlerinin devamı olan, başrollerinde Dakota Johnson ve Jamie Dornan gibi isimlerin yer aldığı dünyaca ünlü ‘’Fifty Shades Freed’’in ön gösterimi dün gece D&R ev sahipliğinde Soho House’da gerçek

09 Şubat 2018 17:49

İSTANBUL, (DHA) – Grinin Elli Tonu ve Karanlığın Elli Tonu filmlerinin devamı olan, başrollerinde Dakota Johnson ve Jamie Dornan gibi isimlerin yer aldığı dünyaca ünlü ‘’Fifty Shades Freed’’in ön gösterimi dün gece D&R ev sahipliğinde Soho House’da gerçekleşti.

E. L. James\'in aynı adlı çok satan kitabı Özgürlüğün Elli Tonu’ndan uyarlanarak yazılmış 2018 yılında gösterime giren filmin ön gösterimi iş, sanat ve cemiyet dünyasından yoğun ilgi gördü. Geceye Özge Ulusoy, Tuba Büyüküstün, Mehmet Dinçerler, Ayşe Kucuroğlu, Elif Mısırlı, Murat Güloğlu ve Mehmet Yılmaz\'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.

D&R Genel Müdürü Cem Eriç, geceyle ilgili yaptığı açıklamada, “Herkesin merak ettiği bu filmin ilk gösteriminde misafirlerimizle birlikte olmak çok keyifli. D&R çok geniş bir dünya, bu dünyanın içinde kültürün her alanı sanat, eğlence var. Biz de sadece D&R mağazalarında değil mağazalarımız dışında da misafirlerimizle bir araya gelmek için güzel fırsatlar yaratıyoruz” dedi.

 

 

(FOTOĞRAF-VİDEO)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Katılımcılardan detay görüntüler

D&R Genel Müdürü Cem Eriç röportajı

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