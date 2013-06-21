Özgür Suriye Ordusu istediği silahlara kavuştu

Özgür Suriye Ordusu komutanı Selim İdris, ilk uçaksavar sevkiyatını alıklarını söyledi. Suriyeli muhaliflere yakın duran El Ğad kanalına yaptılan açıklamada, Özgür Suriye Ordusu'nun uzun zamandır talep ettiği ağır silahlardan bir kısmının ellerine ulaştığını ifade etti.

Ntvmsnbc'nin ulaştığı haberde komutanın verdiği demeç şöyle açıklandı:

Silahlar gelirse Esad devrilir

Gerekli silahlar elimizde olursa altı ay içinde Esad rejimini deviririz." diye konuşan Selim İdris, muhaliflerin daha eğitimli ve organize olması halinde başarıya ulaşacaklarını savundu.

Kendilerine sevkiyatı yapılan uçaksavarların başkent Şam ve çevresindeki muhalif birliklere dağıtıldığını bildirdi.