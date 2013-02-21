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Dünya

Özgür Suriye Ordusu'ndan Hizbullah'a: Operasyonları durdurun yoksa saldırırız

Özgür Suriye Ordusu komutanlarından Salim İdris El Arabiya'ya konuştu. Esed rejiminin destekçilerinden Hizbullahı uyardı

21 Şubat 2013 10:14


Özgür Suriye Ordusu, Hizbullah'a ültimatom verdi: "Suriye topraklarındaki operasyonları durdurun yoksa saldırırız"

Suriye Lübnan sınırı bir süredir çatışmalarla hareketli. Özgür Suriye Ordusu, Lübnan'da Suriye'ye yakın bir güç olan Hizbullah'a ültimatom verdi. "Suriye topraklarındaki operasyonları durdurun yoksa saldırırız" dedi.

Özgür Suriye Ordusu komutanlarından Salim İdris El Arabiya'ya konuştu. Esed rejiminin destekçilerinden Hizbullahı uyardı.

"Suriye'deki çatışmalara müdahil olmasınlar yoksa Lübnan'da onlara ait hedeflere saldırırız" dedi.
Suriyeli aktivistlere göre Hizbullah, Özgür Suriye Ordusu'nun tehdidi üzerine Suriye sınırına takviye gönderdi.

Haftasonunda Suriye sınırında Hizbullah üyeleri ve isyancılar arasında çatışma yaşanmış, üç Hizbullah üyesi ve beş isyancı ölmüştü.

Suriyeli muhaliflere göre çatışmaların sebebi de sınır bölgesindeki sekiz köyde kontrolü elinde tutan Hizbullah'ın Özgür Suriye Ordsu'nun elindeki sünni köylere doğru ilerlemesiydi.

 

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