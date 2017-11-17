 Özgür Özel:  Reza Zarrab'a 'Ötme bülbül ötme' notası yollamışlar 

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, \" Reza Zarrab meselesinde yıllar önce biz kendilerine gerekirse nota vermelisiniz dediğimizde \'müzik notası mı \' derken bugün ABD\'ye Reza Zarrab için \'ötme bülbül ötme\' şarkısının notasını yollamışlar. Zerrab ne kadar itiraf eder onu bilmiyoruz. Bildiği herşeyi itiraf ederse ülkeyi yönetenler zor durumda kalacaklar. Onların zor durumda kalması başka meseledir. Devlet banklarının suça bulaştırılmış olması. Hem soğukkanlıkla hem hukuktan ayrılmadan endişemizi muhafaza ederek takip ediyoruz.\" dedi.

\" O SAVCILARA BUNLARI SAĞLAYANLAR KENDİLERİNİ FETÖ ŞAMPUANIYLA YIKAMIŞLAR\"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM\'de basın kapısı önünde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, Ergenekon soruşturmasında tutuklanan ve serbest bırakılmasının ardından hakkında tekrar gözaltı kararı verilmesinin ardından intihar eden Yarbay Ali Tatar\'ın annesi Satı Tatar\'ın hayatını kaybettiğini bildirdi. Satı Tatar\'ın cenazesine katıldıklarını bildiren Özgür Özel şunları söyledi:

\"19 Aralık 2009\'da kaybettiğimiz Ali Tatar\'ın annesi Satı Ananın cenazesine kaltıdık. Hem bugün hem o günki acıyı yaşatanların cezasız kalmasının veya önemli bir kısmının hala cezasız olmasının yarattığı sıkıntıyı iliklerimize kadar hissettik. Satı Ana oğlunun buz tutmuş mezarı başında ağlıyordu oğlum soğuğu sevmezdi diye. Ama oğluna bunları yaşatanlar idamına sebebiyet veren tutukluluğuna itiraz yapan ve yeniden tutuklama kararı veren savcı şimdi byloktan yargılanıyor. O savcıları atayanlar o savcıların kahraman gibi karşılayanlar arkasında duranlar onlara görev verenler ve ne istediyse o savcılara bunları sağlayanlar kendilerini şu anda FETÖ şampuanlarıyla yıkamışlar, arınmışlar hiçbir sorumluluğu üzerlerine almadan ülkeyi yönetim makamlarını işgal etmeye devam ediyorlar. Ve 2019 içinde çeşitli ittifak arayışlarıyla içinde bulundukları acizlikten, içinde bulundukları durumdan kurtulmaya çalışıyorlar. Yarbay Ali Tatar gözleri açık gitmişti. Bir kısmı hesabını şu anda yargı karşısında veriyor, FETÖ üyesi çete veriyor. Ama esas işverenlerinin taşeronların bu devlete ettikleri makamlarından arındırılana kadar onlar vermeleri gereken hesapları hem siyaseten hem yargı önünde verene kadar Satı Anaya verdiğimiz sözü unutmayacağız\"

\"CHP PARTİLERLE ASLA İTTİFAK YAPMAZ, İTTİFAKIMIZ MİLLETİN KENDİSİYLE\"

Özgür Özel, AK parti ve MHP\'nin 2019\'da yapılacak seçim sonuçlarından korktukları için ittifak olduklarını savunurak şöyle devam etti:

\"Bugün siyasette sırasıyla geçen hafta başlayan bir takım ittifak arayışları var. .Bugünki ittifak tartışmaları neden çıkmıştır; iki korku birbirine yaslanmaktadır, iki korku birbirine dayanmaktadır, iki korkak birbirine dayanmaktadır. 2019 korkusuyla MHP\'nin baraj korkusu sarayın 2019 korkusu birbirine tutunarak ve ülkeyi sürüklediği karanlıkta ıslık çalarak birbirlerine moral vermeye çalışmaktadırlar. Cumhurbaşkanı kendi partisinin il başkanlırını toplamış diyorki fısıltılara dedikonudlara kulak asmayın. Partinin içi fıkır fokur kaynıyor. AKP \'nin içi dedikodu kazanı olmuş. Sürekli bir korku, şantaj, dedikodu kazanı fokur fokur kaynayan parti. O dedikoduyu yapan ben değilim herhalde. Atatürk\'ün, İsmet Paşa\'nın CHP\'si gidip o dedikoduyu üretiyor değil herhalde. Kemal Kılıçdaroğlu değil fiskos yapan. Biri barajdan korkanla 2019 seçiminden korkan birbirine \'korkma korkma biz beraberiz\' diyorlar. İki yarımın bir tam etmediğini görecekler tekrar. 16 Nisan\'ı hiç anlamamışlar. 2019\'da cumhuriyeti özümseyenler, gerçek milliyetçiler, Atatürk\' ü hiç terk etmemiş, kötü söz söylememiş gerçek Atatürkçülerle, takiye Atatürkçüler arasında bir seçim olacak. O gün özünden kopan herkes bunun bedelini ödeyecek. Atatürk\'ün partisine de silah arkadaşlarına da hakaret edenlerde o bedeli ödeyecek. Hiç birbirlerini ittifak için kandırmasınlar. CHP ana muhalafet partisi. biz partilerle asla ittifak yapmayız. İhtiyacı olanlar yapsın. Biz gerçek Atatürkçüler, cumhuriyetçilerle, koltuk değil dava, Atatürk milliyetçileriyle bu ülkeyi tek adam saray rejimine teslim etmek istemeyen herkesle birlikte terörün, yoksulluğun bitmesini isteyenler bilrlikte ittfak kuracağız. İttifakımız parti ve şahıslarla değil milletin kendisiyle . CHP\'nin ittifaka ihtiyacı yok.

\"ATATÜRK\'ÜN İLKELERİNİ BENİMSEMEDEN KENDİSİNİ BENİMSERSEN BU TAKİYE ATATÜRKÇÜLÜKTÜR\"

Cmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Atatürk ile ilgili konuşmasının sorulması üzerine Özgür Özel şunları kaydetti:

\"Atatürk\'ün marjinallerin, terör örgütlerinin eline düŞtüğünü söylüyor. atatürk düşmez kardeşim. Yeni başlayanlar için Atatürk sevgisi diye bir kitap yazıp tüm AKP yöneticailerinin eline yollamak lazım. Bir kere dili düzeltmek lazım. Adamın dilende başka aklında başka olunca Atatürk, başka şeyler söylüyor. Atatürk\'ün sevgisi onu anlamak anlatacak çok şey var ama gerçek anlamda demokrasi ile cumhuriyetçilik birlikte yorumlanmadan kimse Atatürkçü olamaz. Öbürü gardıpop, Kenan Evren, tekerleme Atatürkçülüğüdür. Atatürk\'ün ilkelerini benimsemeden kendisini benimsersen bu takiye Atatürkçülüktür, bunu herkes görsün.\"

\"HEM ATATÜRK HEM CUMHURBAŞKANI AÇISINDAN KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL\"

Özgür Özel, NATO Tatbikatındaki düşman tablosunda Atatürk ve CUmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın fotoğraflarının kullanıldığı skandalın anımsatılması üzerine şöyle dedi: \"Bu kabul edilebilir bir durum değil. Hem Atatürk hem cumhurbaşkanı açısından. Bu konuda CHP \'nin tavrı bu ayıbın derhal giderilmesi, özür dilenmesi yönünde. Bu suçu işleyenler kendi ülkelerinde cezalandırılmalıdır. Özürle bunu ancak affedebiliriz. Ne Türkiye\'nin cumhurbaşkanının ne de ülkenin kurucu cumhurbaşkanı Atatürk\'e karşı yapılan hakaretin kabul edilebilir yanı yoktur\"

\"REZA ZARRAB\'A \'ÖTME BÜLBÜL ÖTME\' NOTASI YOLLAMIŞLAR\"

Özgür Özel, Reza Zarrab\'ın ititfarçı olduğu iddilarının sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı: \" Reza Zarrab meselesinde yıllar önce biz kendilerine gerekirse nota vermelisiniz dediğimizde \'müzik notası mı \' derken bugün ABD\'ye Reza Zarrab için \'ötme bülbül ötme\' şarkısının notasını yollamışlar. Zerrab ne kadar itiraf eder onu bilmiyoruz. Bildiği herşeyi itiraf ederse ülkeyi yönetenler zor durumda kalacaklar. Onların zor durumda kalması başka meseledir. Devlet banklarının suça bulaştırılmış olması. Hem soğukkanlıkla hem hukuktan ayrılmadan endişemizi muhafaza ederek takip ediyoruz.\"

