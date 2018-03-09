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Politika

Özgür Özel, MHP'nin yetkili bir ismi raporu talep etti 

  Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)-CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hazırladıkları seçim güvenliği raporunu iletmek istedikleri ancak randevu taleplerine olumsuz yanıt veren MHP'nin,  bugün bir yetkili isim tarafından raporu kendilerinden talep edildiğini s

09 Mart 2018 15:49

 

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)-CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hazırladıkları seçim güvenliği raporunu iletmek istedikleri ancak randevu taleplerine olumsuz yanıt veren MHP\'nin,  bugün bir yetkili isim tarafından raporu kendilerinden talep edildiğini söyledi. 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaptığı yazılı açıklamada,  dün (8 Mart) seçim güvenliğine ilişkin  hazırladıkları raporu iletmek için randevu istedikleri MHP Grubunun kendilerine olumsuz yanıt verdiğini anımsatarak şu ifadeleri kullandı: \"Az önce MHP Grubu, Grubumuzdan dün Adalet ve Kalkınma Partisi grubuna ilettiğimiz seçim güvenliğine ilişkin raporumuzu talep etmiştir.  Dün Randevu talebimizi reddeden MHP\'nin kendi tutumlarıyla bağdaşmayan, kendi açıklamalarını yalanlayan, kendi kendini tekzip eden bu tavrını hayretle ve ibretle kamuoyuyla paylaşıyoruz. MHP\'nin bir görevli aracılığıyla değil yetkili bir ismi tarafından, partiler arası iletişim nezaketine uygun bir şekilde raporun talep edilmesi durumunda taleplerinin değerlendirileceğini kamuoyuna iletiyoruz.\"
 

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