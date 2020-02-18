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Özgür Özel: Gezi'de ölümlere neden olanlar, yargıya talimat verenler er ya da geç yargılanacak

"Erdoğan'ın meseleyi kan davasına dönüştürdüğünün ispatıdır"

18 Şubat 2020 23:16

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 840 gündür cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın hakkında beraat ve tahliye kararı verilmesine rağmen başka bir soruşturma kapsamında cezaevi çıkışında gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özel, "Kavala er ya da geç serbest kalacak, Gezi'deki ölümlere neden olanlar, yargıya talimat verenler er ya da geç yargılanacaktır" dedi.

Özel, Twitter hesabından Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı verilmesine tepki gösterirken, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Osman Kavala 'üst' kararı, Erdoğan'ın yargıyı hükümsüz kılmak için talimatla karar yazdıracak kadar meseleyi kan davasına dönüştürdüğünün ispatıdır.

"Kavala er ya da geç serbest kalacak, Gezi'deki ölümlere neden olanlar, yargıya talimat verenler er ya da geç yargılanacaktır."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle 840 gündür tutuklu bulunan, bugün hakkında beraat ve tahliye kararı verilen iş insanı Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında yeniden gözaltı kararı verdi. Kavala, cezaevi çıkışında başka bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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