Özgür Özel: Gezi'de ölümlere neden olanlar, yargıya talimat verenler er ya da geç yargılanacak

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 840 gündür cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın hakkında beraat ve tahliye kararı verilmesine rağmen başka bir soruşturma kapsamında cezaevi çıkışında gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özel, "Kavala er ya da geç serbest kalacak, Gezi'deki ölümlere neden olanlar, yargıya talimat verenler er ya da geç yargılanacaktır" dedi.

Özel, Twitter hesabından Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı verilmesine tepki gösterirken, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Osman Kavala 'üst' kararı, Erdoğan'ın yargıyı hükümsüz kılmak için talimatla karar yazdıracak kadar meseleyi kan davasına dönüştürdüğünün ispatıdır.

"Kavala er ya da geç serbest kalacak, Gezi'deki ölümlere neden olanlar, yargıya talimat verenler er ya da geç yargılanacaktır."