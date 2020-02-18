Ahmet Şık'tan Osman Kavala hakkındaki gözaltı kararına tepki: Kimse enseyi karartmasın, bu mafya rejimi 2020'yi bitiremeyecek

Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Gezi Parkı davasında bugün hakkında tahliye kararı verilen iş insanı Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınması kararı verilmesini yorumladı.

Osman Kavala'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açısından 'kıymetli bir rehine' olduğunu söyleyen Şık şöyle konuştu:

"Osman Bey'in tutuklanması, Gezi davasının açıklanması, bugünkü karar, yargılama pratiği, aynı dosyada aynı delillerle başka bir soruşturma açılması hukukla açıklanacak bir şey değil. Çünkü; Türkiye bir kanun devleti bile değil. Mevzuya hukuki yaklaşım getirmeyi de doğru bulmuyorum. Mahkeme kararı okuduğu andan itibaren 'Ne oluyor' sorusuna yanıt arıyordum.

Osman Bey bu davanın, iktidarın özellikle Batı'yla kurduğu ilişkiler konusunda Erdoğan açısından kıymetli bir rehineydi. Beraat kararı kesinleşmiş olsaydı, 'Erdoğan rejiminin hangi fidyenin karşılığında bu kararı aldırttığını' sormamız gerekiyordu. Karar açıklandığından beri bunu soruyordum, yanıtım yoktu.

Ama Erdoğan’a rağmen verilmemiş olan beraat kararı, yargıdaki Pelikan örgütü diye tanımlanan örgüte rağmen verilmiş bu karardan şimdilik cayılmış görülüyor. Bu yargı üzerinden iktidar üzerindeki çatlağın ve çatışmanın büyüklüğüne dair de iyi bir emare. Her şeye rağmen Osman Kavala gibi çok fazla tutuklu, haksızlığa hukuksuzluğa uğramış, adlarını bile bilmediğimiz insanlar var. Her şeye rağmen bu gidişatın iktidar için iyi olmadığı kanaatinde kalmaya devam edeceğim. Kimse enseyi karartmasın, artık bu mafya rejimi 2020’yi bitiremeyecek."