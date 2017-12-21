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Politika

Özgür Özel: AKP'nin taşeron düzenlemesi dağın fare doğuracağı hatta o farenin de ölü doğacağı bir sistemdir

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)-CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, taşeronlara kadro verilecek düzenlemeye ilişkin,  "AKP'nin aklındaki taşeron düzenlemesi, dağın fare doğuracağı hatta o farenin de ölü doğacağı bir sistemdir" dedi

21 Aralık 2017 21:32

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)-CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, taşeronlara kadro verilecek düzenlemeye ilişkin,  \"AKP\'nin aklındaki taşeron düzenlemesi, dağın fare doğuracağı hatta o farenin de ölü doğacağı bir sistemdir\" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında taşerona kadro verilecek düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meclis\'in bütçe görüşmeleri ardından tatile gireceğini olmasını eleştiren  Özgür Özel, taşerona kadro verilmesinin bir milyon kişiyi ilgilendirdiğini kaydetti. Özel şöyle konuştu: \"Taşeronla ilgili beklenti bir yana kötü kokular geliyor. Fısıltı gazetesi kötü çalışıyor. Ve 200-250 bin kişiyi tatmin edecek geri kalanın umutlarını boşa çıkaracak örneğin belediyenin iktisadi teşekkürleri, kamu iktisadi teşekkülleri gibi devasa yapıların kapsam dışında bırakılacağı söylenen bir sisteme doğru evriliyor. AKP\'nin aklındaki taşeron düzenlemesi, dağın fare doğuracağı hatta o farenin de ölü doğacağı bir sistemdir. O yüzden Meclise getirmek, konfederasyonlarla, taşeron işçi temsilcileriyle yüzleşmek istemiyor. OHAL KHK\'sı terörle mücadele için. Taşeronu oyalamak, kandırmak, yıldırmak, beklentilerini boşa çıkarmak için kullanılamaz. Düzenlemenin KHK ile yapılması durumunda 3 temel sıkıntı olacak. Bunlar düzenlemeyi sendika ve işçi temsilcileri, muhalefet ve en önemlisi hukuktan kaçırmaktır. Bir milyon kişi, eşleri, çocukları, yakınları umutla bu Meclisten çözüm beklerken bu tatil kimin, neyin tatilidir.\" 

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