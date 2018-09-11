Özgür Mumcu Cumhuriyet yazılarını kesti

Cumhuriyet’te 7 Eylül Cuma günü, gazete yöneticilerinin hapsedilerek yargılandığı davada sacvılığın tanığı olan Alev Coşkun’un Cumhuriyet Vakfı Başkanı seçilmesi ve yönetim değişikliğinin ardından ayrılıklar sürüyor. Gazetenin yazarlarından Özgür Mumcu da, yazılarını kestiğini duyurdu.

94 yıllık Cumhuriyet gazetesinin tarihine tuğrasını vuran isimlerden Uğur Mumcu’nun oğlu olan Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Özgür Mumcu, yazılarını kesme gerekçesini “roman ve akademi çalışmalarına” dayandırdı.

Cumhuriyet’teki yönetim değişikliğinin ardından yarın (12 Eylül Çarşamba) ilk yazı günü olan Özgür Mumcu, Twitter’daki hesabından şu açıklamayı yaptı:



“Bir süredir yazmakta olduğum roman ve akademik çalışmalar sebebiyle köşe yazmaya ara vermek istiyordum. Bu düşüncemi hayata geçiriyorum. Demokrasi mücadelesine katkısını sürdüreceğine inancımı ve umudumu kaybetmediğim Cumhuriyet’i, hep olduğu gibi her gün almaya devam edeceğim."

Özgür Mumcu; Uğur Mumcu’nun en yakın arkadaşlarından olan aile dostu Ali Sirmen’in de yeni Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu’na “başkan yardımcısı” olarak girmesini dikkate alan bu kelimelendirmeyle Cumhuriyet’ten ayrıldığını duyurmuş oldu.

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