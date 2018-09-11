Kadri Gürsel de istifa etti; Cumhuriyet'ten ayrılanların sayısı 26'ya ulaştı

T24

Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı’ndaki yönetim değişikliğinin ardından gazetenin yazarlarından Kadri Gürsel de istifa ettiğini duyurdu. Gürsel’in istifasıyla beraber gazeteden ayrılanların sayısı 26’ya ulaştı.

Gürsel, sosyal medya hesabı Twitter’dan istifa haberini şu mesaj ile paylaştı:

"Cumhuriyet Vakfı yönetiminde geçen cuma meydana gelen değişikliği izleyen haftanın ilk iş gününde gazeteye gönderdiğim istifa dilekçemin bugün alındığı, personel müdürlüğü tarafından teyit edildi."

Eski kurul üyelerinden Alev Coşkun’un, cuma günü yapılan toplantıda Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmesinin ardından Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’ne Murat Sabuncu'nun yerine, Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya getirildi. Gazetenin yayın kurulunda da değişiklikler oldu.

Kimler istifa etti?

Bu gelişmelerin ardından gazetede istifalar başladı. Şimdiye kadar gazeteden ayrılan isimler şöyle: