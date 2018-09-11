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Medya

Kadri Gürsel de istifa etti; Cumhuriyet'ten ayrılanların sayısı 26'ya ulaştı

Cumhuriyet gazetesinde istifalar devam ediyor

11 Eylül 2018 14:32

T24

Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı’ndaki yönetim değişikliğinin ardından gazetenin yazarlarından Kadri Gürsel de istifa ettiğini duyurdu. Gürsel’in istifasıyla beraber gazeteden ayrılanların sayısı 26’ya ulaştı.

Gürsel, sosyal medya hesabı Twitter’dan istifa haberini şu mesaj ile paylaştı:

"Cumhuriyet Vakfı yönetiminde geçen cuma meydana gelen değişikliği izleyen haftanın ilk iş gününde gazeteye gönderdiğim istifa dilekçemin bugün alındığı, personel müdürlüğü tarafından teyit edildi."

Eski kurul üyelerinden Alev Coşkun’un, cuma günü yapılan toplantıda Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmesinin ardından Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’ne Murat Sabuncu'nun yerine, Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya getirildi. Gazetenin yayın kurulunda da değişiklikler oldu.

Kimler istifa etti?

Bu gelişmelerin ardından gazetede istifalar başladı. Şimdiye kadar gazeteden ayrılan isimler şöyle:

  1. Bülent Özdoğan
  2. Faruk Eren
  3. Murat Sabuncu
  4. Aydın Engin
  5. Çiğdem Toker
  6. Hakan Kara
  7. Musa Kart
  8. Melis Alphan
  9. Ahmet Tulgar
  10. Güray Öz
  11. Tayfun Atay
  12. Erdem Gül
  13. Kemal Can
  14. Bülent Mumay
  15. Ceyda Karan
  16. Mirgün Cabas
  17. Barbaros Şansal
  18. Mahir Ünsal Eriş
  19. Binnaz Saktanber
  20. Zeynep Miraç Özkartal Taner
  21. Ahmet İnsel
  22. Kadri Gürsel
  23. Aslı Aydıntaşbaş
  24. Bağış Erten
  25. Bülent Şık
  26. Müjde Yazıcı Ergin

 

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