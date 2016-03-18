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Özgür Hukukçular Derneği üyelerine tutuklama talebi!

Gözaltına alınan 9 avukattan 7'si tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi

18 Mart 2016 23:45

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi  9 avukattan 7'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Avukatlar Mustafa Rüzgar, İrfan Arasan, Ahmet Kapçan ve İlkin Bulut adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Ayşe Acinikli, Hüseyin Boğatekin, Şefik Çelik, Adem Çalışçı, Ayşe Başar, Tamer Doğan, Ramazan Demir tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 

ÖHD, Twitter'dan yaptığı açıklamada "ÖHD'li avukatları gözaltına alarak , tutuklayarak yıldıramayacaksınız.Bu gelenek bitmeyecektir. ÖHD'li avukatlar onurumuzdur" dedi.

 

Ne olmuştu?

 

İstanbul'da gerçekleşen operasyonda aralarında Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi 9 avukat olmak üzere toplam 29 kişi gözaltına alınmıştı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, özel harekât ve polis helikopteri desteğiyle başta Beyoğlu, Fatih, Bahçelievler, Avcılar, Esenler, Kadıköy ve Sultangazi olmak üzere 16 ilçedeki 32 adrese eş zamanlı operasyon yapılmıştı.

Operasyonda aralarında ÖHD’li avukatların da olduğu 29 kişi gözaltına alımıştı. ÖHD, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Sabah erken saatlerde hiçbir gerekçe gösterilmeden bazı üyelerimiz evleri aranarak gözaltına alındı” ifadelerini paylaşmıştı. Aynı açıklamada, İrfan Arasan, Ayşe Acinikli, Hüseyin Boğatekin, Şefik Çelik, Adem Çalışçı, Ayşe Başar, Tamer Doğan, Ramazan Demir’in gözaltına alındığı duyurulmuştu.

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