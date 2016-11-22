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Özgür Gündem’in nöbetçi yayın yönetmenleri Eryılmaz ile Küçükkeleş hâkim karşısına çıktı

Eryılmaz: İşimi yaptım, suç olduğunu düşünmüyorum

22 Kasım 2016 19:49

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi’nde böbetçi genel yayın yönetmenliği yapan Tuğrul Eryılmaz ile Çilem Küçükkeleş bugün ayrı ayrı duruşmalarda hakim karşısına çıktı. Özgür Gündem soruşturması kapsamında tutuklu bulunan gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya ise iki davada da yargılanıyor.

bianet’ten Elif Akgül’ün haberine göre, iki duruşma da Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’ndaki İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde (ACM) görüldü

Küçükkeleş: Özgür Gündem hep yanımızdaydı

İlk duruşma Çilem Küçükkeleş’in duruşmasıydı. Duruşmada Küçükkeleş, Kızılkaya ile avukatları hazır bulundu.

5 Haziran 2016 tarihli gazete nüshasındaki haberler nedeniyle “terör örgütü propagandası” iddiasıyla yargılanan Küçükkeleş savunmasında şunları söyledi:

“Özgür Gündem 1992’de kuruldu. Ben Alevi bir kadın olarak biliyorum ki, Özgür Gündem her zaman yanımızdaydı. Ben de dayanışmak için 1 günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği yaptım.”

Kızılkaya da haberlerin basın ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu söyledi.

“Diğer gazetelerin yer vermediği haberlere, genel geçer fikirlere değil muhalif haberlere yer veriyoruz. Davaya konu olan haberler toplumu bilgilendirme amaçlı basın ve ifade özgürlüğü kapsamındadır.”

Kılıç: Davalar birleştirilsin

Kızılkaya’nın avukatı Özcan Kılıç ise Kızılkaya’nın nöbetçi yayın yönetmenlerine açılmış tüm davalarda yargılandığını, ayrıca Özgür Gündem soruşturmasına ilişkin İstanbul 23. ACM’de gönderilen iddianamede şüpheli olduğunu belirtti.

Kılıç, İstanbul 22. ACM’deki dosyaların birleştirilmesini ve İstanbul 23. ACM’den, Özgür Gündem soruşturmasına ilişkin davayla birleştirilmesi için muvafakat istenmesini talep etti.

Mahkeme de, dosyaların birleştirilmesine yönelik muvafakat talebi için önce İstanbul 23. ACM’nin Özgür Gündem soruşturması iddianamesine ilişkin kararını beklemeye karar verdi.

Eryılmaz: İşimi yaptım, suç olduğunu düşünmüyorum

Küçükkeleş’in ardından Tuğrul Eryılmaz’ın duruşmasına geçildi.

1 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem nüshasındaki haberlerle “terör örgütü propagandası yaptığı” iddiasıyla yargılanan Eryılmaz, savunmasında özetle şunları söyledi:

“Gazetecilik haber verir, çatışma alanı varsa onları tartışma alanına çeker ve gazeteciliğin esas temeli budur. Kürt sorununda da farklı düşüncelerin yok olmaması için dayanışmayı bir gazetecilik görevi olarak gördüm ve bir gün boyunca genel yayın yönetmenliği yaptım.

“Gazetecilik de hukuk gibi evrensel kurallara sahiptir. Bir gazetede üç, beş saat olarak o gazetenin editöryel politikasına müdahale edemezsiniz.

“Sonuç olarak gazeteciliğin evrensel kuralları ve değerlerine sahip çıktım, yani işimi yaptım. Bunun suç olduğunu düşünmüyorum. Beraatimi istiyorum.”

Eryılmaz'ın avukatı Meriç Eyüboğlu da daha sonra ayrıntılı savunma yapacaklarını belirtti.

İki davaya da 14 Şubat’ta devam edilecek.

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