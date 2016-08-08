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Medya

Özgür Gündem'in 6 makale ve 1 haberine daha ‘propaganda’ davası

Davanın ilk duruşması 11 Ekim 2016'da

08 Ağustos 2016 17:54

Özgür Gündem'in 25 Nisan 2016 tarihli nüshasındaki altı makale ve bir haber nedeniyle yazar Çelebi, gazetenin genel yayın yönetmeni Hüseyin Aykol ve sorumlu yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya hakkında dava açıldı.

Özgür Gündem yazarı Mehmet Ali Çelebi ile genel yayın yönetmenlerinden Hüseyin Aykol ve gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya hakkında “terör örgütü propagandası” gerekçesiyle dava açıldı.

Bianet'ten Elif Akgül'ün haberine göre, Aykol ve Kızılkaya'ya, 25 Nisan 2016 tarihli nüshada yer alan Mehmet Reşit imzalı “Özyönetim Direnişleriyle 1 Mayıs'a” yazı, “Hacı Birlik'in Katili Ödül almış” haberi, Alişer Piral imzalı “Cezayir Antlaşması ve Esad'ın Tarihi Hatası” yazı, gazetenin Binevş ekinde yer alan “Diren(iş)teyiz”, “Dolu Dizgin Bir Nehirdi Kader” ve Bese Erzincan imzalı “En Faşist Erkek Yüzü AKP Döneminde Yaşanıyor” yazısı nedeniyle “terör örgütü propagandası” iddiasıyla dava açıldı.

Çelebi hakkındaysa “Harita denemesi” başlıklı yazısı nedeniyle dava açıldı. Çelebi, 22 Mayıs'ta savcılığa verdiği ifadesinde "Burada örgüt propagandası yoktur. Suriye'deki çatışmalara ait genel bir fotoğraf, genel bir analizdir. Yazının içeriği Baas Diktatörlüğü ile YPG arasındaki çatışmayı analiz etmektedir. Baas Diktatörlüğü kendine göre yeni bir harita ortaya çıkarmaya çalışıyor. Ben de bunun olup olmayacağına dair analiz yaptım...” demişti.

Savcı Gökhan Yolasığmaz tarafından hazırlanan iddianame İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın ilk duruşması 11 Ekim'de.

 

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