Özgür Gündem'in 4 'nöbetçi yayın yönetmeni' daha ifadeye çağrıldı

Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmak amacıyla başlatılan “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına destek verdikleri için haklarında "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Nadire Mater, Yıldırım Türker, Tuğrul Eryılmaz ve Faruk Balıkçı 27 Haziran Pazartesi günü ifade verecek.

Bianet'in haberine göre; “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenleri” ifade için Pazartesi sabahı saat 10.00'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’nde olacak.

Özgür Gündem gazetesi karşılaştıkları sürekli yargılama ve soruşturmalar karşısında 3 Mayıs'ta “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyası için çağrı yapmıştı. Çok sayıda gazeteci ve insan hakları savunucusu kampanyaya destek vererek dönüşümlü olarak gazetenin genel yayın yönetmenliğini yapmıştı.

Fincancı, Önderoğlu ve Nesin tutuklanmıştı

Kampanyaya destek verenlerden Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve gazeteci-yazar Ahmet Nesin 20 Haziran Pazartesi günü ifade vermelerinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmiş ve "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Gazetecilerin tutukluluğa itirazları reddedilmişti.

Üç gazeteci hakkında ayrı ayrı iddianame hazırlanmış, Önderoğlu ve Fincancı'nın iddianamesi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, Nesin hakkındaki iddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Kampanyaya destek verenler

Hasan Cemal, Şeyhmus Diken, Hasan Hayri Şanlı, Cengiz Baysoy, Dicle Anter, Faruk Balıkçı, Kemal Can, Jülide Kural, Ahmet Nesin, Deniz Türkali, Necmiye Alpay, Çilem Küçükkeleş, Saruhan Oluç, Ertuğrul Mavioğlu, Ahmet Abakay, Hasip Kaplan, İhsan Eliaçık, Yıldırım Türker, Murat Çelikkan, Ayşe Batumlu, Nadire Mater, Aydın Engin, Tuğrul Eryılmaz, İhsan Çaralan, Şebnem Korur Fincancı, Işın Eliçin, Uğur Karataş, Mehmet Güç, Beyza Üstün, Celalettin Can, Sebahat Tuncel, Erol Önderoğlu, Nurcan Baysal, Eşber Yağmurdereli, Ragıp Duran, Melda Onur, Celal Başlangıç, Mustafa Sönmez, Ayşe Düzkan, Uğur Güç, Faruk Eren, Kumru Başer, Nevin Erdemir ve Hakkı Boltan.

Soruşturma açılanlar

Haklarında soruşturma başlatılan Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenleri şöyle:

Faruk Eren, Ertuğrul Mavioğlu, Ayşe Düzkan, Erol Önderoğlu, Celalettin Can, Mustafa Sönmez, Melda Onur, Fehim Işık, Celal Başlangıç, Eşber Yağmurdereli, Ragıp Duran, Nurcan Baysal, Ömer Ağın, Ahmet Abakay, İhsan Çaralan, Işın Eliçin, Murat Çelikkan, Uğur Karataş, Öncü Akgül, Ayşe Batumlu, Sebahat Tuncel, Saruhan Oluç, Nadire Mater, Beyza Üstün, Mehmet Güç, Tuğrul Eryılmaz, Faruk Balıkçı, Şeyhmus Diken, Necmiye Alpay, Jülide Kural, Yıldırım Türker, Ahmet Nesin, Kemal Can, Şebnem Korur Fincancı, Hasip Kaplan, Nevin Erdemir, Tuğrul Eryılmaz ve Hakkı Boltan.