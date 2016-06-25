İstiklal Caddesi’nde ‘Özgür Gündem’ gerginliği

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün de aralarında bulunduğu bir grup, ellerinde Özgür Gündem gazetesi ile yürümek isteyince gerginlik çıktı.

Hürriyet’in haberine göre, Cumartesi Anneleri tarafından her Cumartesi günü Beyoğlu, Galatasaray Meydanı’nda gerçekleştirilen oturma eylemine Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Ferhat Encü de katıldı.

Oturma eyleminin sona ermesinin ardından bir grup ellerinde Özgür Gündem gazetesi alarak, İstiklal Caddesi'nde gazeteleri dağıtmak istedi. Bu sırada olay yerinde bulunan çevik kuvvet ekipleri tarafından kalkanlar ile set oluşturuldu.

Ellerindeki gazetelerle yürümek isteyen grupla polis ekipleri arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından grup ara sokaklara dağıldı.