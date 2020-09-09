Özgür Gündem davası ertelendi

Özgür Gündem ana davasında dosyaları ayrılan Eren Keskin, Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya, Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya ve imtiyaz sahibi Kemal Sancılı'nın duruşması avukatların mazeret bildirmesi nedeniyle 24 Aralık tarihine ertelendi.

Özgür Gündem ana davasının şubat ayında görülen karar duruşmasında savunma için süre talebinde bulunmaları nedeniyle dosyaları ayrılan Eren Keskin, İnan Kızılkaya, Zana Kaya ve Kemal Sancılı'nın duruşması bugün İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, Eren Keskin hazır bulunurken Zana Kaya, İnan Kızılkaya ve Kemal Sancılı katılmadı.

Duruşma avukatlarının mazeret bildirmesi üzerine 24 Aralık'a ertelendi.