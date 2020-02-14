Özgür Gündem ana davası | Necmiye Alpay, Aslı Erdoğan ve Bilge Aykut'a beraat

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yayın danışma kurulu üyeleri Yazar Aslı Erdoğan, Dilci-Yazar Necmiye Alpay, gazetenin o dönemki Eş Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin ve İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı’nın da aralarında bulunduğu dokuz gazetecinin yargılandığı davanın 15. duruşması bugün İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Karını açıklayan mahkeme heyeti Necmiye Alpay ve Bilge Aykut’un tüm suçlardan beraatine karar verdi. Aslı Erdoğan’ın devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma ve örgüt üyeliği suçlarından beaatine, propaganda suçu yönünden de Basın Kanunundaki 4 aylık sürenin aşılması nedeniyle düşme kararı verildi. Haklarında yakalama emri bulunan ve henüz ifadesi alınmamış olan Filiz Koçali ve Ragıp Zarakolu’nun dosyalarının ayrılmasına; Zana Kaya, İnan Kızılkaya, Kemal Sancılı ve Eren Keskin yönünden de süre talep edildiği için dosyanın ayrılmasına karar verildi.

Savcı mütalaasında Aslı Erdoğan ve Zana Kaya’ya “propaganda” suçundan, Eren Keskin, İnan Kızılkaya ve Kemal Sancılı’ya “örgüt üyeliği” suçundan ceza verilmesini, Bilge Aykut ve Necmiye Alpay’ın beraatini, Ragıp Zarakolu ve Filiz Koçali’nin dosyalarının ayrılmasını talep etmişti.

Duruşmada savunması için söz alan Eren Keskin, mütalaaya katılmadığını, örgüt üyesi, değil hak savunucusu olduğunu ifade etti. Keskin sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ömrümde bir kere bile elime silah almadım. Kürt sorunu, Ermeni sorunu ve Kıbrıs meselesinde resmi ideolojiden farklı düşünüyorum. Bunun bedelini defalarca ödedim. Ben her zaman aynı yerdeyim ama devletin kafası karışık. Barış sürecinde dava açılmıyordu, ben de sanık değildim. Ancak devletin politikası değil, ben bölücü, suçlu oldum. Bizim durumumuz Türkiye’nin imza attığı insan hakları sözleşmesine aykırı. Yargıtay, örgüt üyeliği için bazı şartlar arıyor. Örneğin iradesini örgüte teslim etmek diyor. Ben bugüne kadar irademi kimseye teslim etmedim. Ben örgüt üyesi değilim, insan hakları savunucusuyum. Düşüncelerim nedeniyle kimseye hesap vermek zorunda değilim"

Mütalaaya ilişkin beyanda bulunan Necmiye Alpay, davanın önyargı ve ön cezayla geldiğini belirterek şunları söyledi: "Bu davada beraat kararı bize verilen cezaları ortadan kaldırmıyor. Savcılık mütalaasındaki beraat gerekçesinde basın ve ifade özgürlüğünü yeterince ve açıkça dile getirmemiştir. Korkmadan düşünüp, yazıp çizebileceğimiz bir ortam yaratılmalıdır. Bu amaçla beraat kararı ve beraat gerekçelerinin özgürlük ilkesine dayandırılması gerektiğini düşünüyorum."

Savunması içi söz alan Kemal Sancılı da şunları ifade etti: "Ben 70 yaşında bir insanım. İradesini babasına bile teslim etmeyen bir insanım. Basın kanununda imtiyaz sahibinin yapılan haberlerden sorumlu tutulmayacağı açıkça yazıyor ama ben bu dava nedeniyle 2 yıl cezaevinde kaldım. Beraatimi istiyorum"

Savunmasında, basının yönetenler için değil yönetilenler için olduğunu kaydeden İnan Kızılkaya, "Gazetecilik gerçeğin tarafında olmaktır. Resmî söylemin gerçeğin örtülmesi üzerine kurulduğunu bildiğinden sahadaki olguyu, veriyi farklı veçheleriyle teyit ettirdikten sonra sayfalarına taşır. İktidarın istediği tarzda habercilik anlayışını benimsemediğim için cezalandırılmamın istenmesi her şeyden önce bir mesleğin kriminalize edilmesidir. Çatışma ve şiddet ortamında yapılan gazeteciliği yargının konusu yapmak büyük bir haksızlıktır.Gazeteleri kapatmak ve gazetecileri cezalandırmak, bir ülkenin geleceğini de karanlığa gömmektir. Gazetecilik yargılanamaz" dedi.

Zana Kaya da, gazeteciliğin haber yapma hakkında sahip olduğunu belirterek, "Amaç propaganda değil, toplumun gerçeği öğrenmesidir. Ben bir tek gazetecilik örgütü mensubuyum. Basının iktidarı denetleme görevi vardır. Bu konuda siyasi yargılamaya gidilmemeli. Beraat talep ediyorum" ifadelerini kullandıç

Kemal Sancılı , Zana Kaya , İnan Kızılkaya ve Eren Keskin ’in avukatı Özcan Kılıç, esasa ilişkin beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu. Necmiye Alpay ’ın avukatı Adil Demirci de Alpay'ın beraatini talep ederek, gerekçenin basın özgürlüğüne dayandırılmasını istedi. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Necmiye Alpay ve Bilge Aykut ’un tüm suçlardan beraatine karar verdi. Aslı Erdoğan ’ın devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma ve örgüt üyeliği suçlarından beaatine, propaganda suçu yönünden de Basın Kanunundaki 4 aylık sürenin aşılması nedeniyle düşme kararı verildi. Haklarında yakalama emri bulunan ve henüz ifadesi alınmamış olan Filiz Koçali ve Ragıp Zarakolu ’nun dosyalarının ayrılmasına; Zana Kaya , İnan Kızılkaya , Kemal Sancılı ve Eren Keskin yönünden de süre talep edildiği için dosyanın ayrılmasına karar verildi. Mütalaada ne talep edildi?

Savcı, Aslı Erdoğan için 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 10 aydan 9 yıl 3 aya kadar, Eren Keskin için ise "Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Necmiye Alpay ile Bilge Aykut hakkında ise mahkumiyetlerine yetecek nitelikte kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi talep edildi. Zarakolu ve Koçali'nin dosyasının ayrılması istendi