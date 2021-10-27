Özgür Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı mı?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "partiler ile ilişkisi olmayan, kamuoyunda hiç bilinmeyen" bir Cumhurbaşkanı adayı üzerinde çalışmalar yürüttüğü iddiasının ardından ortaya ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş isminin atıldığını hatırlatarak, Demirtaş ile yaptığı görüşmeyi yazdı.

Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir siyasi kulislerde Özgür Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adayı olduğu konuşulmaya başlandı. Hatta Özgür Hoca’nın görüştüğü bazı isimlere Kemal Kılıçdaroğlu’nun adayı olduğuna dair bir izlenim verdiği söyleniyor. Kılıçdaroğlu kendisi aday değil mi? Ayrıca Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş dururken Özgür Demirtaş’ın adaylığı nereden çıktı diyebilirsiniz.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı daha şanslı görenlerdenim ama yine de Özgür Hoca’yı aradım. 'Cumhurbaşkanı adayı olduğunuz konuşuluyor' dedim. Şaşırmadı. Ama konuşmadı da. 'Ailede bir prensip kararı aldık. Siyaseten hiçbir şey söylemeyeceğiz' dedi. Kararına saygı duydum. Ama kulislerde Kılıçdaroğlu’nun muhtemel adayı olarak Temel Karamollaoğlu ve Meral Akşener’le görüştüğünün konuşulduğunu söyledim. Aynı prensibini hatırlatmakla yetindi."

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TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu "Cumhurbaşkanı adayını buldu" iddiası; "Partilerle ilişkisi yok, adı kamuoyunda bilinmeyen, tanınmayan biri"