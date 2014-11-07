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Kültür-Sanat

Özgür Demir'in 2. albümü 'seni gördüm' çıktı

Özgür Demir'in 9 şarkıdan oluşan yeni albümü Seni Gördüm satışa çıktı

07 Kasım 2014 23:52

15 şarkılık ilk albümü İzler ve çıkış parçası Ömrümün Asfaltı'na çektiği kliple dikkat çeken Özgür Demir'in 9 şarkıdan oluşan yeni albümü Seni Gördüm, satışa çıktı. Sadeliğin korunduğu, ince bir işçiliğin kendisini gösterdiği albüm, renksiz bir dönem geçiren müzik dünyasına yeni bir soluk getirecek.
Romantikliği kaybetmeden…

SRS Müzik etiketiyle, 21 Ekim'de raflarda yerini alacak olan yeni albümünde de romantikliğini kaybetmeyen Özgür Demir, Lami Yiğit’le yazdığı “Düş” hariç bütün parçalarının söz ve müziklerini kendisi yazdı. Müzik yönetmenliğini Uğur Yılgın'ın yaptığı yeni albümün ilk klibi ise, Cem Erdoğan tarafından çekildi. Bilmemişim şarkısı için hazırlanan klipte suluboya animasyon teknikleri kullanıldı. 

 

Kendi yatağını açan müzik

 

Kendi müzikal tarzını oturtmuş, bir şarkıcıdan çok bir anlatıcı tavrıyla, samimi ve küçük keşifler yapan sanatçıya davulda Cem Sait Arslantunalı, klasik, akustik ve elektro gitarda Hüseyin Sarısaltıkoğlu, elektro gitarda Levent Özer, bas gitarda Argun Erişçi, mızıkada Tuncay Korkmaz, çelloda Özer Arkun, klarnette Göksun Çavdar, perküsyonda Türker Çolak, akerdeonda Ortaç Aydınoğlu eşlik etti. Tamamen akustik bir çalışma olan Seni Gördüm albümünün düzenlemeleri ise Uğur Yılgın ve Özgür Demir tarafından yapıldı. 

 

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