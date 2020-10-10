Özgü Namal'ın hayatını kaybeden eşinin ilginç hikâyesi!

Kariyerini bırakıp Köyceğiz’e yerleşen ve geçen yaz başı çocuklarının eğitimi için İstanbul’a dönen Özgü Namal, 53 yaşındaki hayat arkadaşı Ahmet Serdar Oral’ın ani ölümüyle yıkıldı.

10 yıl önce 20 dakika kalbi durmuş

Ahmet Serdar Oral'ın ilginç ilginç bir hikâyesi olduğu da ortaya çıktı. tv100’de ekrana gelen Magazin Hattı programının özel haberine göre Oral, 10 yıl önce de kalp krizi geçirmiş ve kalbi 20 dakika durmuştu.



Daha sonra hayata döndürülen Oral, ölümden döndükten sonra çalıştığı şirketten ayrılmış ve yeni hayatında yoga ve nefes terapisine merak sarmıştı.



İki çocuğunun da evde hipnoz yöntemiyle doğmasına yardımcı olan oral, son yıllarda açtığı nefes kamplarında eğitmenlik yapıyor ve doğada vakit geçiriyordu. Özgü Namal’ın dizi ve film setlerine dönmesini çok isteyen Ahmet Serdar Oral’ın beklenmedik ölümü sevdiklerini yasa boğdu.



