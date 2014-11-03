Özgü Namal bebeğinin adını 'Nefes' koyacak

Oyuncu Özgü Namal’ın uzun zamandır birlikte olduğu reklamcı sevgilisi Ahmet Serdar Oral ile birlikteliğinden beklediği bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Dört aylık hamile olan hamileliğini ve ilişkisini gizli tutmayı tercih eden Namal’ın oğlu olacak.

Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, oğluna Nefes adını koymaya karar veren sanatçının, yakın dostlarına “Oğlumuz aşk bebeği ve bu dünyaya yeni bir nefes olacak çok mutluyum” dediği konuşuluyor. Namal’ın bir çok ünlü ismin aksine bebek beklerken evlenmeyi planlamadığı iddia edilirken, ilişkisinde çok mutlu olduğu öğrenildi.