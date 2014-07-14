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Meryem Uzerli yerine Özgü Namal

Son olarak 'Merhamet' dizisinde başrol oynayan Namal, yarışmada Hülya Avşar'dan boşalan koltuğa oturacak

14 Temmuz 2014 17:28

'Yetenek Sizsiniz'in yeni jurisi ünlü oyuncu Özgü Namal oldu. Meryem Uzerli, Acun Ilıcalı'nın teklifini kabul etmemişti.

Acun Ilıcalı, geçen sene Muhteşem Yüzyıl dizisinden ayrılan Meryem Uzerli'ye ' Yetenek Sizsiniz' yarışmasının yeni sezonunda juri koltuğuna oturması için teklifte bulunmuştu. Şu an Almanya 'da olan ve kızı Lara ile ilgilenen Uzerli ise bu teklifi kabul etmemişti. 

Acun Ilıcalı da bunun üzerine başka bir isimle anlaştı ve 'Yetenek Sizsiniz'in yeni jurisi ünlü oyuncu Özgü Namal oldu. 

Son olarak 'Merhamet' dizisinde başrol oynayan Namal, yarışmada Hülya Avşar'dan boşalan koltuğa oturacak.

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Özgü Namalacun ılıcalıyetenek sizsinizmeryem uzerli

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