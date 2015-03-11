Özgecan’ın tırnağında bulunan DNA, katilinkiyle eşleşti

Mersin'de vahşice öldürülen Özgecan Aslan cinayetiyle ilgili soruşturmada bileklerinden kesilen ellerinin tırnak arasında bulunan deri parçaları katil Suphi Altındöken'in DNA'sıyla eşleşti. İfadelerinde suçu birbirlerinin üzerine atmaya çalışan zanlıların jandarma tarafından çıkarılacak iletişim profili sayesinde ifadelerindeki doğru olmayan noktalar saptanacak.

Katil Suphi Altındöken’in çok bilinmeyen bir fotoğrafı da internete düştü. Tutukluluk istemiyle Tarsus’taki nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlıların bir cep telefonu aracılığıyla çekildiği sanılan fotoğrafta, Suphi Altındöken tutuklama kararını ayakta dinlerken, arka sıralarda ise arkadaşı diğer zanlı Fatih Gökce otururken görülüyor.

İlker Akgüngör’ün Vatan gazetesinde yayımlanan haberine göre, Mersin’de vahşi bir cinayete kurban giden Özgecan Aslan’ın bileklerinden kesilen ellerinin tırnak arasında bulunan deri parçaları Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede katil zanlısı Ahmet Suphi Altındöken’in DNA örneğiyle eşleşti.

Tarsus Cumhuriyet Savcısı Ayhan Akyol’un yürüttüğü soruşturmada önemli bir delil elde edildi. Özgecan Aslan’ın katil zanlısı Ahmet Suphi Altındöken ifadesinde, Özgecan Aslan’ın kendisine direnerek kurtulmak için yüzünü tırmaladığını belirtmişti.

Suphi Altındöken, Jandarmadaki ifadesinde talihsiz genç kızı öldürdükten sonra arkadaşı Fatih Gökce’nin uyarısıyla, Aslan’ın tırnaklarının arasındaki DNA örneklerinden kimliğinin belirlenmemesi için ellerini kestiğini de itiraf etmişti.



Kesik eller incelendi

Olayın ortaya çıkmasıyla jandarma ekiplerinin Ahmet Suphi Altındöken’in babası Necmettin Altındöken’in evinde yaptığı aramada evin alt katında bulunan klozetin içinde üzerine moloz dökülerek saklanmaya çalışılan bileklerinden kesilmiş iki el bulundu. Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede ellerin Özgecan Aslan’a ait olduğu saptandı

Kesik ellerdeki tırnakların arasında kalan deri kalıntılarını inceleyen Ankara Adli Tıp Kurumu uzmanları, deri parçalarının katil zanlısı Ahmet Suphi Altındöken’in DNA örneğiyle eşleştiğini tespit etti. Bu tespit üzerine hazırlanan rapor cinayet dosyasına konuldu. Ayrıntılı rapor bekleniyor Özgecan Aslan’ın hayatını nasıl kaybettiğinin belirleneceği ayrıntılı ölüm raporu ise Adana’daki Bölge Adli Tıp Kurumu’ndan bekleniyor.

Ayrıntılı rapor

Katil zanlıları tarafından yakılmaya çalışan genç kızın cesedinde Adana Adli Tıp Kurumu tarafından özel bir teknikle yapılan incelemede tecavüz edilmediği de kesin olarak saptandı. Savcı Ayhan Akyol’un iddianameyi bir an önce hazırlamak için Adli Tıp’tan Özgecan Aslan’a ait ayrıntılı ölüm raporunun hızlandırılmasını istediği öğrenildi.

Görüşmeleri mercek altında Katil zanlıları Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve arkadaşı Fatih Gökce’nin cep telefonlarına ait HTS kayıtları da Mersin İl Jandarma Komutanlığı’nda inceleniyor. Jandarma, cep telefonuyla iletişim kuran üç zanlının olay saatlerinde ne zaman, nereden nereye, kaç kez ve ne kadar süreyle görüşme yaptığını detaylandırıyor.