Özgecan'ın babası besteledi, Ebru Gündeş seslendirecek

Tarsus'ta vahşice öldürülen Özgecan Aslan'ın babası, bestelediği şarkıyı okuyacak olan Ebru Gündeş'e minnettar olduğunu söyledi:

"Kızımın en sevdiği sanatçı oydu. Bu eseri eminim yürekten okur.

Şubat ayında Tarsus'ta vahşice öldürülen Özgecan Aslan 'ın babası Mehmet Aslan, kızının fotoğrafına bakarak "Ayrılmayalım" isimli bir şarkı yapmıştı. Sabah gazetesinin haberine göre şarkıyı Ebru Gündeş'in okumasını isteyen baba, sonunda muradına erdi.

Gündeş şarkıyı okuyup single olarak Eylül ya da Ekim'de piyasaya sürecek. Baba Aslan, "Ebru Hanım, kızımın en sevdiği sanatçıydı. Ben şarkıyı yürekten besteledim, eminim Ebru Hanım da yürekten okuyacaktır" dedi.

'Benim için şereftir'

Taşkın Sabah'ın hazırladığı alt yapılar üzerine şarkıyı seslendirecek olan Gündeş, "Bu şarkıyı okumak benim için şereftir" diye konuştu.