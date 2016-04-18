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Özgecan Aslan'ın katilinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan gardiyanlar serbest bırakıldı

24 infaz koruma memuru gözaltına alınmıştı

18 Nisan 2016 20:34

Özgecan Aslan‘ın katili Suphi Altındöken‘in Adana Kürkçüler Cezaevi'nde öldürülmesiyle ilgili olarak devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 infaz koruma memurundan ikisi kadın 7'si, "görevi ihmal" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. İnfaz koruma memurları savcıya verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) Murat Kibriyçtoğlu ve Yusuf Baştuğ'un habere göre, soruşturma kapsamında aynı cezaevinde görevli 2'si kadın 24 infaz koruma memuru gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan infaz koruma memurlarından 17'si Emniyet Müdürlüğü'nden serbest bırakıldı. 2'si kadın 7 memur ise "görevi ihmal" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Adana Adliyesi'ne getirilip Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan 7 infaz koruma memuru da serbest bırakıldı. Serbest bırakılma kararının ardından kadın infaz koruma memurları yakınları ve avukatlarına sarılarak gözyaşı döktü.

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