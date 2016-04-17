Özgecan Aslan'ın katilinin öldürüldüğü cezaevinde çalışan 24 gardiyan gözaltına alındı

Özgecan Aslan‘ın katili Suphi Altındöken‘in Adana Kürkçüler Cezaevi'nde öldürülmesiyle ilgili olarak, aynı cezaevinde görevli 24 infaz koruma memuru Cinayet Büro Ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Habertürk yer alan habere göre; aralarında olay sırasında başına silah dayanarak etkisiz hale getirilen gardiyanın da bulunduğu 24 infaz koruma memuru, sağlık raporu alınması için Adana Adli Tıp Birimine getirildi. İnfaz koruma memurları işlemlerinin ardından emniyet müdürlüğü cinayet büro amirliğine götürüldü.

'Suriyeli kadın' kamuflajıyla gömülmüştü

Suphi Altındöken'in cenazesi, 5 gün bekletildiği Adana Devlet Hastanesi morgundan ailesi tarafından alınarak Mersin'de adı açıklanmayan bir mezarlığa defnetilmişti. Polis, cenazenin fark edilmemesi için tabuta kadın eşarbı koymuştu