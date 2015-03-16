Katil zanlısı, Özgecan'ın cesedini yakmak için ağzında sigarayla benzin almaya gitmiş!

Mersin Tarsus’ta vahşice katledilen Özgecan Aslan’ın üç katil zanlısından Fatih Gökçe’nin jandarmada yarım bırakıp savcılıkta tamamladığı ifadesi gün yüzüne çıktı. Gökçe’nin Özgecan’ın yakılmasında kullanılan benzini aldığı sıradaki görüntüleri dosyaya girdi. Genç kızın cesedini yakmak için ağzında sigarayla benzin almaya gitmiş.

‘Yoğun kan kokusu vardı’

İsmail Saymaz'ın Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, Gökçe jandarma ifadesinde, asli cinayet şüphelisi Suphi Altındöken’in kendisinden benzin ve bıçak istediğini, yanına gittiğinde Özgecan’ın ölmüş olduğunu iddia eden Gökçe, savcılıkta ise cinayeti şöyle anlattı:

“Suphi, aradı. ‘Başım belada’ dedi. 5 TL’lik benzin istedi. Benzin almadan yola çıkıp yanına gittim. Otobüse bindiğimde Suphi’nin elinin yüzünün yaralı olduğunu gördüm. ‘Hayırdır?’ diye sordum. ‘Geminin oradan bir cono aldım, beni soymaya çalıştı, yüzüme biber gazı sıktı, araç konsolunda bulunan bıçağı salladım, biraz boğuştuk, arkada yatıyor’ dedi. Otobüs karanlıktı, cesedi göremedim ama yoğun kan kokusu vardı. Suphi’ye ‘Hastaneye götürelim’ dedim. ‘Öldü, götürmemize gerek yok’ diye karşı çıktı.”

‘Ben bende değildim'

Gökçe, ifadesini şöyle sürdürdü; “Saat 21.30 sıralarında baba Necmettin Altındöken aradı ve evlerine çağırdı. ‘Cesedi halı gibi bir şeye saralım, evde dursun’ dedi. Sonra vazgeçtiler. Suphi arabaya bindi ve babasından bıçak istedi. Çıktığında, elinde kesmiş olduğu maktule ait elleri gördüm. Babasından poşet istedi. Elleri poşete koydu. Cesedin yakılması konusunda ise iki kişiyle konuşmadım. Onlara yer göstermedim. O gün ben bende değildim. Çok korktum, ne olduğunu hatırlamıyorum.”

Bu arada Gökçe’nin Özgecan’ın yakılmasında kullanılan benzini alırkenki görüntüleri dosyaya girdi. Gökçe’nin ağzında sigara olduğu görülüyor. Öte yandan, üç saldırgan alınan ilk ifadelerinde, “Mangaldan dönüyorduk” diye yalan beyanda bulunmuştu.