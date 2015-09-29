Özgecan Aslan'ın hayatını anlatan film, Altın Portakal'a aday oldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde eve gitmek için bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice katledilen Özgecan Aslan’ın hayatı beyaz perdeye aktarıldı. Yönetmenliğini İngiliz Chris Surnames'in üstlendiği 'Faint Sound' filmi, Altın Portakal için aday oldu.

Chris Surnames, üniversite tezi için hazırladığı her ülkede işlenen bir kadın cinayetini konu alan 'Faint Sound' filminde, Özgecan Aslan'ın hikayesine de yer verdi. Şubat 2015'te katledilen Özgecan Aslan'ın hayatını anlatan filmde genç kızı, oyuncu Maral Büyüksaraç canlandırırken ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu'nun da kadroda olduğu açıklandı.

Surnames'in belgesel film niteliği taşıyan yapımı Uluslararası Antalya Film Festivali'ne de aday oldu.