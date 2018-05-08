Özge Özpirinçci'nin yeğenini darp eden bakıcı yakalandı

Oyuncu Özge Özpirinçci’nin 2 yaşındaki yeğenine istismarda bulunduğu gerekçesiyle bulunması için çağrı yaptığı bakıcı Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Özprinçci dün sosyal medya hesabından 2 yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından istismara uğradığını söyleyerek yardım istemişti. Sosyal medyada gündem olan olaya ilişkin görüntülerde kadın bakıcının çocuğa bağırıp çağırdığı görülüyor. Bakıcı kadın, poposuna tokat attığı çocuğu, bir süre sonra koltuğa fırlatıyor.

Görüntülerin ardından kayıplara karışan bakıcı, bugün Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Tuzla polis merkezi ekipleri tarafından yakalandı. Özbekistan uyruklu Zurafo Ergasheva isimli kadının Türkiye’de kaçak olarak bulunduğu ve çalışma izninin olmadığı da ortaya çıktı. Özbekistanlı kadının kendisini Hatice ismiyle tanıtarak bakıcılık işine başladığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Oyuncu Özpirinçci de bakıcının yakalanmasının ardından sosyal medya hesabından takipçilerine ve destek olanlara teşekkür etti.