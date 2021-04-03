Özge Özpirinçci'nin doğum günü partisini polis bastı

Özge Özpirinçci’nin 35’inci yaş kutlaması olaylı bitti. Oyuncunun komşularının şikâyeti üzerine eve polis baskın yaptı. Ancak Özpirinçci ve arkadaşlarına yapılan kontrollerin ardından ceza kesilmedi.

Özge Özpirinçci, 35’inci doğum gününü önceki gün Bebeköy’deki Momo adlı mekanda kutladı. Oyuncunun doğum günü partisine sevgilisi Burak Yamantürk, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç ve Murat Dalkılıç gibi ünlü isimler katıldı.



Hürriyet'in haberine göre; kutlama sonrası ekip Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk’ün Yeniköy’deki evine geçti. Oyuncular villanın bahçesinde müzik çalarak eğlendi. Özpirinçci’nin komşuları yüksek sesten şikâyetçi olup polisi aradı.



Olay yerine gelip eve girmek isteyen polis ekiplerini oyuncu Burak Yamantürk, "Eve izin belgeniz olmadan giremezsiniz" diyerek geri çevirdi.



Asayiş ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Covid-19 kurallarına uygun hareket edildiği sonucuna vararak gruba ceza yazmadan oradan ayrıldı.