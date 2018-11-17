Özge Özberk: Sevgilimi önümdeki arabada başkasıyla ebeledim

Oyuncu Özge Özberk, 20 yaşındayken sevgilisini önündeki arabada başkasıyla "ebelediğini" anlattı. Özberk, "O an durumu algılamaya çalıştım, algıladığımda da çok eğlendim" dedi.

Magazindne uzak olduğunu söyleyen Özberk, "Tam bir enerji bombasıyım. Keşke özel hayatımda biraz sakin bir kadın olabilseydim" diye konuştu.

Hürriyet'ten Hakan Gence'nin sorularını yanıtlayan Özberk'in açıklamasının bir bölümü şöyle:

Sizi 25 yıldır tanıyoruz. Hep magazine, sansasyona uzak bir portre çizdiniz...

- Haklısın. Bilmiyorum, ya ilgilerini çekmiyorum ya da yaptığım işler dişe dokunur olduğu için buna saygıdan böyle bir yol izlediler. Karşılıklı olarak tatlı tatlı geçen bir 25 yıl...

Peki bunu biraz sıkıcı bulanlar olacaktır...

- Tam bir enerji bombasıyım. Keşke özel hayatımda biraz sakin bir kadın olabilseydim.

O zaman çizdiğiniz bu duruş bir strateji mi?

- Bu, geldiğin yeri bilmek ve yaptığın işe saygı. 17 yaşından beri oyunculuk yapıyorum. İyi işlerde yer alıp şımarmama hakkımı kullandım. Karşımda ne zaman kameraları görsem hep, “Acaba yanlış bir şey mi söylerim” ya da “Kendim gibi olursam çok antipatik mi görünürüm” diye düşünerek kendimi frenledim. İnsanlar da beni böyle görmeye alıştı. Bir de ne kadar enerjik olsam da hep çok utangaçtım. Mesela lise bitene kadar dolmuşta, “İnecek var” diyemeyen, otobüste kalkıp inmek için düğmeye bile basamayan biriydim. Çok içime kapanıktım.

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Televizyonda yapılan oyunculuk, gerçek oyunculuk değil mi?

-Hayır. Bunu hep söylüyorum, dizilerde herkesin oyunculuk yapabileceğini düşünüyorum. 20 tekrardan sonra taşı bile oynatabilirsiniz.

Peki siz neden yapıyorsunuz?

- Ben iyi hikâyelerin peşindeyim. Televizyon seyircisi sevdiği karakterlerin devamlılığını istiyor. Her dizi bitiminde “Yeni dizi ne zaman” sorusu geliyor. Oyuncu olarak bu yapmanız gereken bir şeymiş gibi size empoze ediliyor. Dizi yapmasam ne olur? Bunu kendime soruyorum. İyi sinema ve tiyatrolarda oynayabilirim. Ama bir şekilde görünmemiz de gerekiyor. Dizilerde geniş kitlelere ulaşıyoruz, bizi ismimizle tanıyorlar. Asıl mesleğimiz olan tiyatroya bu tanınırlıkla daha çok seyirciyi çekebiliyoruz.

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Yakında ‘Açık Aile’ isimli yeni oyununuz başlıyor... Oyun ne anlatıyor?

- Aralık ayında Sahne Maslak’ta seyirciyle buluşacağız. Dario Fo ve eşi Franca Rame’nin birlikte yazdığı, karı-koca ilişkileri üzerine, iki kişilik bir komedi oyunu. Oyun, kadın-erkek arasındaki eşitsizliğin kaynaklarını acımasız bir mizah diliyle sahnede didik didik ediyor.

Oyun aldatma ve aldatılmayı da merkezine alıyor. Siz bunları yaşadınız mı?

-20 yaşındaydım. Sevgilimi önümdeki arabada başkasıyla ebeledim. O an durumu algılamaya çalıştım, algıladığımda da çok eğlendim.