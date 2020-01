Özge Mumcu: um:ag bir mucizedir

IŞIL ÖZ

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'na (um:ag) çevrimiçi bağış yapabileceğinizi biliyor musunuz? Bu ne demek: İlke ve amaçlarını benimsediğiniz bir kuruma destek olma şansınız var. Suskun bir toplumun parçası olmayı reddettiğinizi gösterebilirsiniz.

um:ag Yönetim Kurulu Üyesi Özge Mumcu'dan vakfa dair bilgi aldım.

Türkiye'de sivil katılımın ve sivil desteğe verilen önemin arttığı söylenebilir mi?

Türkiye'de sivil topluma olan ilgi arttı. 1990'lardan bu yana, öncelikle sivil toplum kuruluşların ne olduğu, bu kuruluşların nasıl bir çalışma ilkeleri olduğu konusunda kamuoyu giderek bilinçlendi. Bunun da, çeşitli STK'ların sürdürdüğü kampanyaların etkisi var elbette. Bir de, her ülkede olduğu gibi, ülkemizde de, STK'lardan STK'lara fark var. Her siyasi görüşte yurttaş olduğu kadar her siyasi görüşte de STK var. O nedenle de insanlar destek verirken, verdikleri desteğin amaçları gizlenmiş STK'lara gitmemesi için biraz daha temkinli oldukları söylenebilir. Bu konuda yakın zamanda hala yargı sürecinde olan çeşitli STK'ların durumu ortada...

Peki, sivil toplum kuruluşlarına fon sağlama ve bağış yapma konusunda düzenli uygulamaların eksik olduğu doğru mu?

Öncelikle dernekler ile vakıfları birbirinden ayırmak lazım. Vakıf kurmak ve işletmek bir dernekten daha zor. Örneğin derneğe üye olunabilir ancak vakfa üye olunamaz. O nedenle bir vakfa gönüllü olabilir ya da bağış yaparak destek verebilirsiniz. Aynı zamanda da vakfın kar etmemesi gerekiyor. Bu zorlu bir denklem.

İşin yürütme zorluklarını bir kenara bırakırsak fon sağlama konusunda -bizim özelimizde- zaman zaman siyasi konjonktürün etkili olduğunu gözlemledik.. Ülkemizin yaşadığı - siyasi niteliğinin ağır bastığı düşündüğüm- soruşturma ve dava süreçleri, insanların güvenini sarstı. İdeolojik olarak "bize de gelebilir" korkusu bir çok insanı bağış yapmaktan da alıkoydu. Korku imparatorluğu bize de -bu anlamda- dokundu.

Bağış yapmak, karşılık almadan destek vermek anlamına geliyor. Bu da elbette farkındalık yaratılması gereken bir süreç.

Peki, öz itibariyle um:ag gibi bir vakfı ayakta tutmak ne kadar kolay?

Özü itibariyle, bir yere "iliştirilmiş" olmadığınız sürece bağımsız olarak bir STK'nın ayakta kalması kolay değil. Holdinglerin kurduğu vakıflar da oluyor, onların da olması gerektiğinden yanayım ancak bizim gibi "arada kalan" bir kurumun yaşaması kolay değil. Bizler Uğur Mumcu'nun "bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz" ilkesinden hareketle ve bağımsız olma kaydıyla kurumumuzu yaşatıyoruz.

Biz um:ag'da, Uğur Mumcu'nun gazetecilik ideallerini yaşatabilmek için ciddi bir savaşım verdik, vermeye de devam ediyoruz. Yaşadığımız türlü sıkıntıların ardından, bugün baktığımız zaman um:ag bir mucizedir. Sadece Uğur Mumcu'nun kitaplarının gelirleriyle, eğitim programlarıyla, çalışanlarımızın yoğun emeğiyle, gönüllü olan çok değerli gazeteciler ile akademisyenlerin fikri desteğiyle ayakta durdu. Türkiye'nin en zorlu süreçlerinden geçti. Bugüne kadar da çizgisini bozmadan ayakta kalmayı başardı. Bu anlamıyla da bir mucize olduğunu düşünüyorum

Her ay düzenli olarak kuruluşunuza bağış yapabilinecek bir programınız var mı?

Yakın zamanda çevrimiçi bağış almaya başladık. Bu sistemimizde de, her geçen gün düzenlemeler yapıyoruz. Yani, bugün Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'na destek vermek için www.umag.org.tr adresinden sistemimize üye olabilirsiniz. Ardından da kredi kartından havale ya da EFT yöntemleriyle vakfa rahatlıkla bağış yapabilirsiniz.

Çevrimiçi sistemimizde aynı zamanda abonelik sistemimiz de mevcut.

Abonelik sistemi?

Bu sistem ile yıllık 100 TL karşılığında um:ag yayınlarına abone olabilirsiniz. Sistem tarafından belirlenen 4 Uğur Mumcu kitabı ile um:ag yayınlarından o yıl içinde çıkacak 2 kitap, abonemizin belirttiği posta adresine gönderiliyor. Yeni başlattığımız bu sistem, um:ag'ın ürettikleriyle de ayakta durmasını sağlayabilen bir sistem. O nedenle, abone olduğunuz zaman hem Uğur Mumcu'nun dünden bugüne uzanan bilgi birikimine sahip olacak hem de um:ag'ın bu bilgi üzerine koymaya çalıştığı kitapları edinebileceksiniz.

Vakfınızın yakın geleceğe ilişkin plan ve vizyonu nedir?

Vakfımızın yakın geleceğe dair planı, eğitim programlarını daha çok çeşitlendirmek ve çeşitli illerde de (örneğin İzmir) um:ag Akademi'yi yaygınlaştırmak. um:ag Akademi, yazmanın, iyi gazeteciliğin ve sistematik düşüncenin öneminin anlatıldığı okul. İki yıldan beri, Kadir Has Üniversitesi bünyesinde İstanbul'da um:ag Akademi'yi açtık ve bugüne kadar da nitelikli eğitici kadromuzla beraber Akademi'ye bağlı yeni okullar ve seminerler açmaya devam ediyoruz.

Yeni kitaplar yayınlamak, yayınevimizi daha geniş kitlelere tanıtmak ile yeni yazarlara kapılarımızı açmak yeni dönem planlarımız arasında.

Son soru: Henüz gündeme gelmemiş ancak gerçekleştirmeyi istediğiniz projeler neler?

Bilgi Merkezi Projemiz ile Uluslararası bir Araştırmacı Gazetecilik Sempozyumu. Bir gün Uğur Mumcu'nun araştırmacı gazetecilik anlayışının, araştırma tekniklerinin de tüm dünyaya örnek ve önemli bir kaynak olabileceğini umuyorum. Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü günden bugüne çok şey yaptık ama hala çok yerel kaldığımız gerçeğini de kabul etmem gerekir. Aynı zamanda, Ankara haberciliği temelli iyi bir haber portalı kurabilmeyi istiyoruz.