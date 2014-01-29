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Özge Borak: Ata benim miladım oldu

Ünlü komedyen Ata Demirer'le evli olan Özge Borak, 'Hayatımı Ata'dan önce ve sonra diye ayırabilirim' açıklamasında bulundu

29 Ocak 2014 13:50

Eyvah Eyvah serisinin başrollerinde oynayan Özge Borak, kariyeri ve Ata Demirer’le olan evliliğiyle ilgili, evlendikten sonra hayatının tamamen değiştiğini söyledi. Mutlu bir evlilik yaşadığını belirten Borak, “Hayatımı Ata’dan önce ve sonra diye ayırabilirim. Ata benim miladım. Çünkü bana çok iyi geliyor” dedi.

Demirer’in yazdığı ‘Eyvah Eyvah’ serisinin 3’ncü filminde de rol alan Elele dergisine konuşan Borak, eşiyle çalışmanın çok keyifli olduğunu da söyledi.

 

'Düşmekten korkuyorum'

 

Dizilere ara verdiğini belirten oyuncu, sektörün sıkıntılı durumundan dolayı şu sıralar ‘durma ve düşünme’ döneminde olduğunu belirtti. Bu süre içinde piyano eğitimi almaya başladığını anlatan Borak, “Müziği çok seviyorum. Bir müzikalde oynamayı çok istiyorum” şeklinde konuştu. Kariyerinde sağlam adımlarla ilerleyen Borak, “Bir iş yaptım zirveye ulaştım gibi bir durumu hiçbir zaman tercih etmedim. Bir anda çıkıp, düşmekten korktuğum için minik adımlar atıyorum” dedi.

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