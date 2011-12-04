Özerk Bilimler Akademisi kuruldu

T24 - TÜBA’dan istifa eden 17 bilim insanı, 25 Kasım 2011’de İstanbul’da Bilim Akademisi Derneği’ni kurdu. Derneğin geçici yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Ali Alpar, bütün çabalarına karşın TÜBA’ya dışarıdan üye atanmasını önleyemedikleri için bu derneği kurduklarını belirterek tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hükümetin politikalarından bağımsız bilimsel liyakat, dürüstlük ve özgürlük ilkelerini gözetecek bir akademiye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.



İstanbul Haber Servisi- Türkiye Bilimler Akademisi’ne (TÜBA) hükümet, TÜBİTAK ve YÖK tarafından üye atanmasını öngören kanun hükmünde kararnamelere tepki göstererek istifa eden bilim insanları Bilim Akademisi Derneği’ni kurdu.



Derneğin Prof. Ali Alpar, Prof. Dr. Ayşe Erzan, Prof. Dr. Rahmi Güven, Prof. Dr. Önder Pekcan, Prof. Dr. Aslıhan Tolun, Prof. Dr. Yücel Yılmaz, Prof. Dr. Ersin Yurtsever’den oluşan geçici yönetim kurulu dün Taksim’deki Grand Öztanık Otel’de basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Ali Nesin’in de aralarında bulunduğu çok sayıda akademisyen katıldı. Kurul adına ortak açıklamayı okuyan Alpar, akademilerin dünyanın her yerinde bilim insanları tarafından kurulup geliştirilip yönetildiğine dikkat çekerek “Akademiler kamu kurumları olsalar da devlet bütçelerinden destek alsalar da üyelerini hiçbir dış kurumun etkisi olmadan kendileri seçerler” dedi. Alpar, yeni kurdukları dernekte Türkiye’nin en başarılı bilim insanlarını bir araya getirerek mükemmeliyetin, bilimsel yöntem, gelenek ve usullerin, bilimsel özgürlük ve dürüstlüğün tanıtılmasına, korunmasına çalışacaklarını ifade etti. Alpar, bu ilkeler çerçevesinde bilimsel araştırma sonuçları, yeni bulgular, bilim politikası, eğitimi ve etiği, bilimin toplumu ilgilendiren sonuçları üzerine uzmanların çalışıp hazırlayacağı konferanslar, toplantılar, yayınlar ve raporlarla toplumu ve talep eden kurumları bilgilendireceklerini söyledi.

‘67 kişi istifa etti’



TÜBA’ya atama yapılmaya başlanmasında önce, yani 27 Ağustos 2011’e kadar üye seçilmiş herkesin derneğe üye olabileceğini belirten Alpar, bu yönde başvurular olduğunu söyledi. TÜBA üye sayısının 138 olduğunu kaydeden Alpar istifa sayısı ile ilgili şu bilgiyi verdi: “Benim bildiğim 67 kişi istifa etti. Bu rakam kesin değil çünkü üyeler arasındaki ortak yazışmalarda istifasını deklare edenlerin sayısı 57. 10 kişinin de, TÜBA Başkanı’na yazı göndererek kamuoyuna açıklama yapmadan istifa edenler oldu. O isimleri bilmiyoruz. O yüzden 67 tahmininde bulunuyoruz. Asil üyeler içinde istifa etmeyen 33 kişi kaldı. Şeref üyeleri arasında da istifa edenler var.”



Alpar, derneğin aidatlar dışında bağış da kabul edeceğini ifade ederek “Bizim için de bir sınama olacak. Ama bu konuda iyimseriz” dedi. Dernekte de TÜBA’dakine benzer bir seçim sistemi kuracaklarını dile getiren Alpar, akademinin başlattığı projelere benzer çalışmalar da yapmak istediklerini söyledi. Alpar, TÜBA’nın çok eleştirilen üye seçim süreci hakkında şunları kaydetti: “Üye seçimi titiz ve zor bir süreç. Biz süreç titiz olsun ama daha hızlı olabilir diyorduk. Ama sürecin daha çabuk olması için titizlikten, liyakattan taviz verilemez. Süreç hızlı olsun diye dışarıdan bir otorite atama yaparsa hata payı yüzde 50’nin üzerinde olur.”



Alpar, uluslararası akademi birliklerine üye olmak için başvuracaklarını belirterek, “Bizi kabul edeceklerini düşünüyoruz. TÜBA’nın üye olduğu uluslararası paneller son gelişmelerin ardından durumu tekrar değerlendireceklerdir” yorumunu yaptı.





