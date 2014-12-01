Özelleştirilmeye karşı çıkan işçiler Muğla-Milas yolunu kapattı

Muğla'da Yatağan Termik Santrali ve Yatağan Kömür İşletmesi'nin özelleştirilmesine karşı eylem yapan enerji ve maden işçileri, işyerlerinin devir işlemlerinin tamamlandığı duyumu üzerine santralin ve kömür işletmelerini giriş ve çıkışını iş makineleriyle kapattı. Termik santralin arazisi içinde eski bant ve lastikleri ateşe veren işçiler, gelen memurları ve yöneticileri içeri almadı. Sabah saatlerinde yapılan yürüyüşle ise Muğla-Milas Karayolu yaklaşık 30 dakika ulaşıma kapatıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Cavit Yıldırım'ın haberine göre, Yatağan Termik santrallerinde çalışan enerji işçileri ile bu santrale kömür temin eden linyit sahalarına kömür sağlayan Yatağan Kömür İşletmesi'nde çalışan madenciler, Denizli merkezde Bereket Enerji bünyesinde bulunan Elsan Elektrik'in devir için istenilen ihale miktarını yatırdığını ve hafta sonuna kadar işyerinde devir teslim yapılacağını öğrenince harekete geçti.

Dün gece saat 23.00 sıralarında termik santral ve kömür işletmelerinin girişini iş makineleri ile kapatıp kullanılmayan bant ve lastik yakarak beklemeye başlayan işçiler, işyeri girişlerinde barikat oluşturdu. Santral içinde ateşe verilen eşyaları söndürmek için bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin içeri girişine bir süre izin verilmedi. Jandarma ekipleri santraller çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı, işçileri uzaktan izlemeye başladı.

Muğla- Milas karayolu ulaşıma kapatıldı

Bugün sabah işyerine gelen Yatağan Termik Santrali İdari İşler Müdürü Enver Çetin, işçiler tarafından içeri alınmadı. Bunu gören diğer memur ve yöneticiler de içeri girmeyerek nizamiye kapısından döndü. Saat 08.00'de ise Yatağan Kömür İşletmesi'nde bekleyen işçiler arasından yaklaşık 500 kişi Yatağan Termik Santrali'ne yürüyüş düzenledi. Yatağan Termik Santrali'ne, 'Ölmek var dönmek yok', 'KİT'ler vatandır vatan satılmaz', 'Direne direne kazanacağız' ve 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam' sloganları eşliğinde yürüyüşe geçen işçiler, Muğla-Milas Karayolu'nu yaklaşık 30 dakika her iki yönlü ulaşıma kapadı. Yaklaşık 1 kilometrelik yürüyüşün ardından yolu açan işçiler, Yatağan Termik Santrali'nin nizamisinde bekleyen enerji işçileri arkadaşlarının yanına geldi.

İl Jandarma Komutanı işçilerle görüştü

Bir süre sonra Muğla İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halil Çelik, Yatağan Termik Santrali önüne geldi. Tes-İş Sendikası Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik ve Maden-İş Sendikası Şube Başkanı Süleyman Girgin ile görüşen Albay Çelik, işçilerden soğukkanlı olmalarını ve yasalara uygun şekilde davranmalarını istedi.

Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması durumunda karşılıklı olarak kimsenin üzülmeyeceğini belirten İl Jandarma Komutanı Çelik, karayolunun ulaşıma kapatılmaması ve santral içindeki yangına müdahale edilmesine izin verilmesini istedi. Bunun üzerine işçiler itfaiyenin nizamiyeden girmesine ve yangına müdahale etmesine izin verdi.

'İşletmelerimizi özel sektöre devretmeyeceğiz'

Ardından Tes-İş Sendikası Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, basın açıklaması yaptı. Santralde üretimin durdurulması talimatına rağmen üretime devam ettiklerini söyleyen Erçelik, "İşletmelerimizi özel sektöre devretmeyeceğiz. Cesedimizi çiğnemeden bu işyerlerine giremeyecekler" dedi.

Madencilerle enerji işçilerinin santraldeki bekleyişi sürüyor.