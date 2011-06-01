Özel yetkili mahkemelerden tabii hakimlik ilkesine dönmek lazım

DOĞAN AKIN / T24





Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, DGM’lerin yerine kurulan ve CHP tarafından “örtülü olağanüstü hal” yönetiminin aracı olarak görülen, özel yetkili mahkemelerin “Bir ömür boyu süremeyeceğini” söyledi. Arınç, “Önlerindeki dosyalar bitince tabii hâkim ilkesine dönmek gerekir” dedi.



Arınç seçim bölgesi Bursa’da internet medyası temsilcileriyle buluştu. TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in internete devlet filtresi için dile getirdiği kaygılara aşırı bir tepki verip vermediği sorulan Arınç, tartışmayı sürdürmek istemediğini söyledi. Arınç, “Pornografik ve müstehcen yayınları yasalar zaten yasaklıyor. Filtrenin bu konuyla doğrudan ilgisi yok. Boyner’in filtre konusundaki eleştirilerine porno yayınları tepkisi göstermeniz aşırı bir ifade olmadı mı” sorusuna, “o konuya girmeyelim artık. Bir hanımefendi ile tartışmayı sürdürmeyelim” karşılığını vermekle yetindi.



Arınç, Harp Akademileri komutanı Org. Bilgin Balanlı’nın tutuklanması üzerine, tutuklama süreçleri ve süreleri üzerine dile getirdiği kaygıların AKP’nin gündeminde olup olmadığı da soruldu. Devlete ve Anayasal düzene karşı suçlarda 10 yıla kadar varan tutukluluk sürelerinin tekrar düzenlenebileceğini, ancak hakim ve savcı sayısının artırılması ile bölge adliye mahkemelerinin kurulmasını da içeren bir yargı reformunun önemli olduğunu söyledi.



Arınç, “AKP’nin çok eleştiri aldığı özel yetkili mahkemelerin kaldırılması gündeminizde var mı sorusuna”, “Bu mahkemelerin önlerindeki dosyaları bitince tabii hakim ilkesine dönmek gerekir. Ömür boyu böyle sürmez’ yanıtını verdi.





