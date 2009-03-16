Özel yabancı ortaöğretim okullarına giriş sınavı

Özel yabancı ortaöğretim okullarının 2009-2010 eğitim ve öğretim yılı için yapacağı giriş sınavına son başvuru tarihi, 20 Mart’a kadar uzatıldı.



Özel Yabancı Okullar Sınav Yürütme Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak sınava son başvuru tarihinin 16 Marttan 20 Marta uzatıldığı belirtildi.



Bu arada, ülke genelinde 8. sınıf öğrencilerinin katılabileceği sınav, 31 Mayıs Pazar günü yapılacak. Sonuçlar ise 25 Haziran 2009 tarihinde açıklanacak.



26 Haziran-15 Temmuz arasında okul tercihleri yapılırken, okulların asil ve yedek listelerinin ilanı 24 Temmuzda gerçekleştirilecek.



Okul kayıtları ise Ağustos ayı içinde belirlenen tarihlerde yapılacak.



