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Yaşam
Deutsche Welle

Özel uzay gemisi yere çakıldı

Uzay turizmi için geliştirilen SpaceShipTwo deneme uçuşunda yere çakıldı. Uzay gemisinde bulunun bir pilot hayatını kaybetti, diğeri kazadan ağır yaralı kurtuldu

01 Kasım 2014 13:52


Özel uzay gemisi SpaceShipTwo dün ABD'nin California eyaletinde yapılan deneme uçuşunda yere çakıldı. Virgin Galactic şirketinden yapılan açıklamada “Test sırasında araç ciddi bir düzensizlikle karşılaştı ve bunun sonucunda araç kaybedildi” ifadelerine yer verildi.

Polisin verdiği bilgilere göre bir pilot hayatını kaybederken diğeri ağır yaralandı. Amerikan televizyonları Mojave Çölü'nde etrafa dağılmış enkaz parçalarının görüntülerine yer verdi.

Virgin Galactic'in sahibi İngiliz milyarder iş adamı Richard Branson ilk uzay yolculuklarının 2015 yılının ilkbahar aylarında başlayacağını duyurmuştu. Yeni şekillenen ekonomik branşta öncü şirket konumundaki Virgin Galactic, para karşılığında sivillere uzay gezisi, yerçekimsiz ortamı tecrübe etme ve Dünya'yı uzaydan seyretme hizmeti sunmayı hedefliyordu.

Salı günü de Florida'da insansız uzay aracı Cygnus start verilmesinden saniyeler sonra infilak etmişti. Cygnus'un 2,3 ton ağırlığındaki malzemeyi Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürmesi planlanıyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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