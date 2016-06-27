Özel uçağını künefe aldırmak için Mikonos'tan İstanbul'a gönderdi!

Yunanistan'ın ünlü tatil adası Mikonos'ta bulunan işadamı Ekim Alptekin ve eşi Nigar Talibzade, arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra canları künefe çekti. İşadamı hemen özel jetini İstanbul'a göndererek istenilen künefeyi ertesi sabah adaya getirdi. Yaşanan tüm gelişmeler üzerine Ekin Alptekin adada en çok konuşulan biri haline geldi.

Posta'nın haberine göre Mikonos'ta tatil yapan işadamı Ekim Alptekin'in yaz başında adadaki Yunan arkadaşları için yaptığı jest ise kulaktan kulağa yayılıyor.

Bir gün akşam yemeğinde Yunan dostlarıyla buluşan Alptekin, sohbet sırasında arkadaşlarının künefeyi çok sevdiğini öğreniyor.

Ünlü işadamı, "Künefenin tadını çok özledik" diyen arkadaşlarına jest yapıyor; özel uçağının pilotunu arayarak ertesi gün adaya İstanbul'dan künefe getirtiyor.

Bu olayı yakın arkadaşları, adadaki herkese 'Dost canlısı müthiş Türk Ekim Alptekin' diye anlatarak ünlü işadamını efsane haline getirdi.