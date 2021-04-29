Özel tiyatrolara yardıma pandemi ayarı: Salgın döneminde oyun sayılarını bakanlık belirleyecek

'Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Değişikliğe göre, "Asgari oyun sergileme sayıları, salgın, doğal afet, toplumsal olaylar gibi mücbir sebeplerin meydana gelmesi halinde ülke çapında ya da bölgesel olarak bakan onayıyla" belirlenecek.

Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikte yapılan önemli değişiklikler şöyle:

“-Asgari oyun sergileme sayıları, salgın, doğal afet, toplumsal olaylar gibi mücbir sebeplerin meydana gelmesi halinde ülke çapında ya da bölgesel olarak Bakan onayı ile belirlenecek.

-Profesyonel kategoride yardım almış ise yardım alınan projedeki en az 20 kez sergileme sayısı 15'e, amatör ve geleneksel kategoride yardım almış ise yardım aldıkları projeyi en az 15 kez sergileme sayısı ise 10'a düşürüldü.

-Tiyatro sanat sezonu, her yılın 15 Ağustos günü ile bir sonraki yılın 30 Mayıs günü arasındaki dönemi kapsayacak. Özel tiyatroların yardım başvuruları, her yıl 15 Haziran'da başlayacak, 15 Temmuz'da sona erecek.

-Profesyonel tiyatrolar kategorisinde başvuru yapanlar, bir önceki sanat sezonunda "tiyatro eleştirmeni ve dramaturg", "dramatik metin yazarı", "oyun yazarı", "dans sanatçısı/dansçı", "koreograf", "yapımcı-tiyatro", "yönetmen", "anlatıcı", "tiyatro oyuncusu", "pandomim oyuncusu", "karagöz sanatçısı", "kukla yapımcısı ve oynatıcısı", "stand up komedyeni" meslek kodlarında en az bir personel çalıştırdığına dair SGK İşe Giriş Bildirgesi'ni başvuru belgeleri arasında bulunduracak.” (ANKA)