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Eğitim

Özel okullar eksik kalan eğitimi okullar açıldıktan sonra yüz yüze verme kararı aldı

25 Mart 2020 10:17

Koronavirüs nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Çocukları özel okullarda okuyan veliler ise nasıl bir yol izleneceğini merak ediyordu. Türkiye Özel Okullar Derneği'nden konu hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre özel okullar eksik kalan eğitimi, okullar açıldıktan sonra yüz yüze eğitimle verecek. Bu süre içerisinde öğrencilere yemek ve servis hizmeti de ücreti önceden ödendiği için karşılıksız sağlanacak. Ancak açıklamada okulların açılması yeni eğitim sezonuna sarkarsa ne olacağına ilişkin bir ifade yer almadı.

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de her geçen gün etkisini artıran Koronavirüs nedeniyle eğitim ve öğretime ara verildi. Alınan bu karar sonrası çocukları özel okullarda eğitim gören binlerce kişi okul ücretleri hakkında nasıl bir yol izleneceğini merak ediyor. Türkiye Özel Okullar Derneği de konu hakkında bir açıklama yaptı.

Yüz yüze eğitim verilecek

Yapılan açıklamada derneklerin bir araya gelerek, 300.000 çalışanı ve 2.5 milyon öğrencisi bulunan kurumlar hakkında, kimsenin mağdur olmaması için bir yol haritası çizildiği belirtildi. Özel eğitim kurumlarını temsil eden dernekler olarak Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile görüşme yapıldığı belirtilen açıklamada, özel okulların eksik kalan eğitimi okullar açıldıktan sonra yüz yüze eğitimle vermeleri yönünde karar alındığı bilgisi paylaşıldı.

Yemek ve servis hizmeti sağlanacak

Buna göre özel okullar veliler ile yaptıkları sözleşmelerin gereği olan yüz yüze eğitimi okullar açıldıktan sonra tamamlayacaklar. Bu süre içerisinde öğrencilere yemek ve servis hizmeti de sağlanacak.

"Bu hukuki bir sorun"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, veliler arasında soru işaretlerine neden olan özel okul ücretlerinin karantina döneminde akıbetinin ne olacağı sorusuna, “Bu hukuki bir sorun” yanıtını vermişti.

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