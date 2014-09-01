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Özel okula teşvik başvuru sonuçları bugün açıklanacak

MEB tarafından eğitim öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin isimleri ile destek alacak özel okullar ile birlikte MEB’in internet adresinden bugün saat 17.00'de açıklanacak

01 Eylül 2014 15:45

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2014-2015 eğitim-öğretim yılında eğitim öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin isimleri ile destek alacak özel okulların "www.meb.gov.tr" internet adresinden bugün saat 17.00'de açıklanacağı bildirildi. Eğitim öğretim desteği için 180 bin 637 öğrenci ve 4 bin 361 kurum başvurmuştu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan özel okulların ve öğrencilerin isimleri bakanlığın resmi internet sayfasında bugün yayımlanacak.

Okul öncesi özel kurumlara gidecek öğrencilere 2 bin 500, özel ilkokullara gidecek öğrencilere 3 bin, özel ortaokul ve liselere gideceklere yıllık 3 bin 500, temel liselere ise 3 bin lira eğitim öğretim desteği verilecek.  

 

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