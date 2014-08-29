MEB, TEOG nakillerinde merak edilen sorulara cevap verdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TEOG sonuçlarına göre nakil işlemleriyle ilgili sıkça sorulan soruların yanıtlarını internet sitesinden yayımladı.

Bakanlığın internet sitesinde, "TEOG sınavıyla ilgili çokça sorulan sorular" başlığıyla yer alan duyuruda, "TEOG sonuçları açıklandıktan sonra bazı öğrencilerin evlerine 100 kilometre uzaklıktaki okullara yerleştirildiği doğru mu?" yönündeki soru, "Tercih ettiği ilçeler dışında bir okula yerleşen öğrenci sayısı 9 bin 802 kişidir. Bu öğrenciler, hiç tercih yapmamış ya da A veya B grubu tercihlerinden hiçbirine yerleşememiş öğrencilerden oluşmaktadır. Bu öğrencilerimiz, nakil dönemleri içerisinde boş kontenjanları takip ederek yakın bir okula yerleşebileceklerdir" şeklinde yanıtlandı.

Bakanlığın TEOG'a ilişkin hazırladığı diğer sorular ve yanıtları şöyle:

Sistemde 15 okul tercih ettiği halde istediği okullara giremeyen öğrenciler olduğu doğru mu?

Doğrudur. A grubunda tercih sıralamasına ve puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılmıştır. Tercih yapan öğrencilerden yüzde 93'ü tercih ettikleri okula yerleştirilmiştir. Üstelik, bu öğrencilerimizin 550 bini, yani yarısı, ilk üç tercihinden birine yerleşmiştir. A grubunda yerleşemeyen öğrenciler ise kılavuz esaslarına göre B grubunda sistem tarafından adresine göre otomatik olarak yerleştirilmiştir. Ancak, öğrencilerimizin yüzde 93'ü A grubundaki tercihlerine sorunsuz olarak yerleşmişlerdir.

Tercihleri arasında imam hatip olmadığı halde sistem tarafından imam hatip okullarına yerleştirilen öğrenci var mı? Bunların sayısı kaçtır?

A grubu tercihlerini doğru yapan öğrencilerimiz için bu durum söz konusu değildir. 209 öğrencimiz ise Çok Programlı Lise (ÇPL) tercihinde bulunduklarından ve adı üstünde "çok programlı" olan bu liselerde imam hatip programı da olduğundan, ÇPL altındaki imam hatip lisesi programına yerleştirilmişlerdir. 45 öğrenci ise A ve B grubu tercihlerine yerleşemediğinden, hiç tercih yapmayan öğrencilerle birlikte değerlendirilmiş ve bu şekilde, tercih etmediği halde imam hatip lisesine sistem tarafından yerleştirilmiştir. Bu öğrencilerimiz de nakil yoluyla okullarını değiştirebilir; bir başka okula veya programa geçebilirler.

İmam Hatip okullarını tercih etmediği halde sistem tarafından İmam Hatibe yerleştirilen gayri müslim öğrenci var mı?

Öğrencilerimizin din hanesi e-Okul üzerinde tutulmamaktadır. Yerleştirmeye esas alınan kriterler arasında da din hanesi yoktur. Dolayısıyla bunu önceden tespit etmemiz ve yönlendirmemiz mümkün değildir.

Sistem tarafından kapalı bulunan Ruhban Okuluna öğrenci yerleştirildiği iddiaları doğru mu?

Böyle bir durum söz konusu değildir. Açık bulunan okulların kod ve adres bilgileri sistemimizde mevcut olup bunlar da tercih kılavuzunda yayınlanmıştır.

Nakil isteyen öğrencilerin neden her gün tercih yapılmasına müsaade edilmiyor?

Öğrencilerimiz pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri nakil talebinde bulunabilmektedirler. Yerleştirmeler de cuma günü yapılmaktadır. O hafta oluşan boş kontenjanlar da yine cuma günü ilan edilmekte; veliler ve öğrenciler, cuma günü ilan edilen bu yeni boş kontenjanlar için izleyen pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri, nakil işlemleri için başvurabilmektedir.

Boş kontenjanlar neden sadece cuma günü ilan edilmektedir?

Sürekli ilan edilmesi halinde anlık doluluk ve boşluklar görülebilecek, bu durum hem bir kargaşaya hem de istismara açık hale gelebilecektir. Bu sebeple cuma günü ilan edilen kontenjanlara hafta boyunca nakil talebi alınmakta ve cuma günü yerleştirme yapılmakta, kalan kontenjanlar ile yeni oluşan boşluklar ilan edilmektedir.

Bu yıl okulların yüzdelik dilimlerinin yükseltildiği bu nedenle tercih yaptığı halde öğrencilerin büyük bir kısmının son sıralardaki tercihlerine yerleştirildikleri doğru mu?

Okulların yüzdelik puanlarını, o okulu tercih eden öğrencilerin puanları belirlemektedir. Her yıl yüzdelik dilimlerin değişmesi doğaldır. Tercih eden ve yerleştirilen öğrenci sayısının artması da bunda etkendir. 2013 yılında 630 bin civarında öğrenci yerleştirilmişken bu yıl 1.057 bin öğrenci yerleştirilmiştir. Dolayısıyla bu değişim doğaldır.

Yerleştirildiği okuldan mutsuz olan öğrenciler ne yapmalı?

Nakil döneminde oluşacak boşlukları takip edip istedikleri okula nakil talebinde bulunabilirler.

Nakillere okullar açıldıktan sonra da devam edilebilecek mi?

Evet, devam edecek. Eylül ayından sonra da orta öğretim kurumları yönetmeliğine göre nakiller yapılacaktır.

Bir öğrenci devlet okuluna yerleştirilmişse özel okula gidebilir mi? Bir hafta sonra tekrar devlet okuluna dönebilir mi?

Bu mümkündür. Ya yerleştiği okula giderek ya da özel okula giderek özel okula kaydını yaptırabilir. Daha sonra tekrar dönmek isterse aynı şartlarda tekrar devlet okuluna dönebilecektir.

TEOG yerleştirmesi nasıl yapıldı?

A grubu tercihlere tercih sırası ve puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapıldı. A grubunda tercih ettiği 15 okuldan birine yerleşemeyenler, B grubundaki altı okul türünden dördünü işaretlediler. Sistem de öğrencinin ikametgahına yakın olan okulları önceleyerek, bu dört okul türünden birine öğrencimizi, okul türü sıralaması ve puan üstünlüğüne göre yerleştirdi. Her ikisine de, yani A listesinde tercih ettiği 15 okuldan birine veya B listesinde tercih ettiği dört okul türünden birine yerleşemeyenler, hiç tercih yapmayan öğrencilerle birlikte kalan kontenjanlara yerleştirildi. Tabii bunlar da kendi içlerinde puan üstünlüğü ve adrese göre yerleştirildiler.

Herhangi bir türdeki ve istediğimiz ildeki bir okula nakil talebinde bulunabilir miyiz?

Evet bu konuda hiçbir engel veya sınırlama yoktur.